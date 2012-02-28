اعتبار نجات دریاچه ارومیه به 100 میلیارد تومان می رسد

محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مطالعات صورت گرفته در مورد تالابهای کشور افزود: بر این اساس یک مطالعه یکپارچه مدیریتی برای هر کدام از تالابهای کشور در دستور کار قرار گرفت که در این راستا مطالعه روی تالابهای زریوار، شادگان، هورالعظیم، هامون و دریاچه ارومیه انجام شد.

وی اظهارداشت: با انجام مطالعات صورت گرفته چندین راهکار برای نجات دریاچه ارومیه در نظر گرفته شد که یکی از آنها انتقال آب حوزه به حوزه بود که قرار است اعتبار آن با دستور مساعد رئیس جمهور افزایش یابد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: همچنین وزارت جهاد کشاورزی از محل تسهیلاتی که شبکه بانکی برای اصلاح روشهای آبیاری می دهد، مبلغ 264 میلیارد تومان برای اصلاح روشهای آبیاری در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه تخصیص داد که به استانها نیز ابلاغ شد.

وی در ادامه به سند چشم انداز در مورد بحث تالابها اشاره کرد و گفت: دراین سند تاکید شده که مدیریت تالابها باید علمی و قابل قبول باشد که در بند پنجم این اساسنامه موضوع قانونگذاری آیین نامه های اجرایی مطرح شده است.

محمدی زاده ادامه داد: در این زمینه کارگروهی با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور، وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، کشور و راه و شهرسازی، معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط یست شکل گرفته که شکل گیری چنین ساختاری در این زمینه بسیار بدیع است.

به گفته وی، این ساز و کار طراحی و به تصویب دولت رسید ، جلسات آن نیز به طور منظم تشکیل می شود و آثار بسیارخوبی نیز به همراه داشته است. به عبارتی در تاریخ کشور ما حتی یک دهم توجهی که اکنون به تالابها می شود ، نشده بود.