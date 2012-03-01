واجدان شرایط رای دادن برای عکس دار کردن شناسنامه اقدام کنند

رضا فلاح نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای رفع اشکالات شناسنامه ای در آستانه انتخابات گفت: واجدین شرایط رای دادن در ساوجبلاغ می توانند برای عکس دار کردن شناسنامه خود به ادارات ثبت احوال ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان مراجعه کنند و در فرصت باقیمانده شناسنامه خود را عکس دار کنند.

وی افزود: شرکت در انتخابات و لزوم به همراه داشتن شناسنامه و کارت شناسایی ملی اجباری است و هر دو نمونه شناسنامه های جلد قرمز و مکانیزه جدید دارای اعتبار است.

فلاح نژاد همچنین تاکید کرد: کلیه افرادی که به موجب آراء دادگاهها و هیئت های حل اختلاف نیاز به تغییر یا تعویض شناسنامه دارند بعد از برگزاری انتخابات به ثبت احوال ساوجبلاغ مراجعه کنند.

وی یادآور شد: متولدین روز 12 اسفندماه 1372 و قبل از آن می توانند در انتخابات مجلس نهم روز 12 اسفند شرکت کنند.