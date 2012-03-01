  1. استانها
  2. البرز
۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۵

فلاح نژاد:

واجدان شرایط رای دادن برای عکس دار کردن شناسنامه اقدام کنند

واجدان شرایط رای دادن برای عکس دار کردن شناسنامه اقدام کنند

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ثبت احوال شهرستان ساوجبلاغ گفت: واجدان شرایط رای دادن در فرصت باقیمانده با مراجعه به ادارات ثبت احوال در شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان برای عکس دار کردن شناسنامه خود اقدام کنند.

رضا فلاح نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای رفع اشکالات شناسنامه ای در آستانه انتخابات گفت: واجدین شرایط رای دادن در ساوجبلاغ می توانند برای عکس دار کردن شناسنامه خود به ادارات  ثبت احوال ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان مراجعه کنند و در فرصت باقیمانده شناسنامه خود را عکس دار کنند.

وی افزود: شرکت در انتخابات و لزوم به همراه داشتن شناسنامه و کارت شناسایی ملی اجباری است و هر دو نمونه شناسنامه های جلد قرمز و مکانیزه جدید دارای اعتبار است.

فلاح نژاد همچنین تاکید کرد: کلیه افرادی که به موجب آراء دادگاهها و هیئت های حل اختلاف نیاز به تغییر یا تعویض شناسنامه دارند بعد از برگزاری انتخابات به ثبت احوال ساوجبلاغ مراجعه کنند.

وی یادآور شد: متولدین روز 12 اسفندماه 1372 و قبل از آن می توانند در انتخابات مجلس نهم روز 12 اسفند شرکت کنند.

کد مطلب 1545917

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها