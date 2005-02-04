فدراسيون كوهنوردي صعود به قله دنا را برگزار مي كند

به گزارش خبرگزاري " مهر" در اين صعود بزرگ كه از 16 لغايت 20 بهمن ماه برگزار مي شود، علاوه بر 500 كوهنورد منتخب استانهاي سراسر كشور 14 كوهنورد زن حاضر در اردوهاي آماده سازي و انتخابي تيم ملي (جهت صعود به قله اورست) نيز شركت دارند كه در واقع اين صعود به عنوان پنجمين اردوي تيم ملي بانوان محسوب مي شود. همچنين 12 كوهنورد مرد منتخب تيم ملي به عنوان ششمين اردوي آماده سازي در اين صعود شركت دارند.

گفتني است قرار است قبل از مراسم افتتاحيه صعود سراسري دنا كه امروز در اداره كل تربيت بدني شهرستان ياسوج برگزار مي شود ، از 6 پيشكسوت كوهنوردي كشور به نام هاي : احمد اخوان و نرگس حكيميان از تهران ، جواد ترابي از اصفهان ، بهمن ايزدي از فارس ، غلامرضا حق بين و فريدون آصفي از كهكيلويه و بوير احمد و همچنين پيمان ياوري از كرمانشاه به عنوان مربي برگزيده سال كوهنوردي كشور تجليل شود. صعود زمستاني دنا قرار است از سه منطقه فارس، كهكيلويه و بويراحمد و اصفهان به ارتفاعات مختلف دنا انجام شود.