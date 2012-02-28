بابل قهرمان لیگ کشتی نوجوانان مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته پنجم و پایانی لیگ کشتی فرنگی نوجوانان مازندران که صبح سه شنبه در سالن ورزشی سید رسول حسینی ساری برگزار شد، شاگردان محمد علی جباری در تیم شهید نوراله شوبچاری بابل در دیداری نفس گیر برابر تیم هیئت نوشهر به نتیجه تساوی 5 بر 5 رسید اما با احتساب پوئن مثبت قهرمان شد.



قهرمانی برای بابلی ها درحالی رقم خورد که این تیم در شش وزن نخست تنها یک پیروزی کسب کرده بود با هنر کوچ توانست نتیجه چهار وزن باقیمانده را به خود اختصاص دهد و با چهار پیروزی متوالی نتیجه را پنج بر پنج مساوی و قهرمانی نخستین دوره این مسابقات را جشن گرفت.



برای تیم شهید شوبچاری بابل، موسی باباپور، احسان بابا گل زاده،حمید رضا گل عمو پور، مهدی نصراللهی، عمران لطفی، امین باباجانزاده، علی سلطانی، روح الله غلامی، مهدی ابراهیم زاده و جواد طالبی حضور داشتند.



برای کسب عنوان سوم تیمی این مسابقات، شرکت برق پوران نور بابل و هیئت کشتی ساری به مصاف هم رفتند و در حالی که هیئت کشتی ساری با نتیجه چهار بر یک در میدان یکه تازی می کرد همانند کشتی فینال به یکباره ورق برگشت و این بابلی ها بودند که با نتیجه شش بر چهار ساری را از پیش رو برداشتند، اما ساری به دلیل برد انفرادی بیشتر در طول لیگ به مقام سوم رسید.



در پایان رقابتها به تیمهای اول تا سوم به ترتیب 300هزار ،200 هزار و 150هزار تومان جایزه نقدی، جام و حکم قهرمانی اهدا شد.



نخستین دوره مسابقات لیگ کشتی فرنگی نوجوانان باشگاههای مازندران که باعنوان جام شادروان رعیت پناه، میردار و نوروزیان از پیشکسوتان کشتی مازندران نامگذاری شده بود، با شرکت شش تیم شامل هیئت کشتی آمل، هیئت کشتی نوشهر ، هیئت کشتی قائم شهر ، هیئت کشتی ساری، شهید نورالله شوبچاری و سید بابل ، برگزار شد.