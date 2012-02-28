نماینده اختیار اجرایی ندارد/ تبلیغات غیر واقعی فریبنده است

هوشنگ نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جامعه پزشکی در انتخابات از فرد خاصی حمایت نمی کند، افزود: بر اساس مصوبه هیئت مدیره، جامعه پزشکان از کاندیدای خاصی حمایت نکرده و به شیوه جناحی عمل نمی کند ولی اصل بر شرکت گسترده در انتخابات است.



وی تاکید کرد: استراتژی کلی اعضای جامعه پزشکی مشارکت فعال و چشمگیر در انتخابات مجلس با هدف توسعه و رشد استان در همه زمینه ها به ویژه امور بهداشتی و درمانی است.



نوری دستیابی به هر تغییر و تحولی را از درون کشور دانست و اظهار داشت: معتقدیم هر گونه تغییر و تحول در بخشهای مختلف و تحقق خواسته ها و نیازهای مردم با حرکت و حضور شان در عرصه های مختلف از جمله انتخابات شکل می گیرد و پیشرفت کشور با دخالت مردم در تصمیم گیریهایی که در تعیین سرنوشت آنها تاثیر گذار است، محقق می شود.



ارائه برنامه؛ تاثیر گذار در راهیابی نماینده به مجلس



معاون آموزشی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی کرج بومی و درد آشنا بودن را از ویژگی های اصلی نماینده شایسته و اصلح برشمرد و گفت: نماینده شایسته علاوه بر ویژگی های کلی، باید محلی و درد آشنا باشد تا با تکیه بر تجربیات و آشنایی با مشکلات و خلاء ها چشم انداز روشنی برای آینده استان رقم بزند.



وی افزود: داشتن برنامه ای مشخص از سوی نامزدها مهمترین موضوعی است که باید مردم در زمان تصمیم گیری مدنظر داشته باشند و بر این اساس نماینده شایسته ای را به مجلس معرفی کنند.



نوری با انتقاد از تبلیغات غیر واقعی برخی کاندیداها تصریح کرد: متاسفانه برخی نامزدها بدون توجه به حیطه قانونی و اختیاراتی که یک نماینده از آن برخوردار است، قول هایی غیرواقعی می دهند که بعد از راه یابی به مجلس نمی توانند آن را محقق کنند.



وی افزود: نماینده های نباید قول اجرایی بدهند، در حالیکه در حیطه اختیارات آنها نیست؛ این رفتار دخالت در امور اجرایی دیگر قوا است.

