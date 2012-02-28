هوشنگ نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جامعه پزشکی در انتخابات از فرد خاصی حمایت نمی کند، افزود: بر اساس مصوبه هیئت مدیره، جامعه پزشکان از کاندیدای خاصی حمایت نکرده و به شیوه جناحی عمل نمی کند ولی اصل بر شرکت گسترده در انتخابات است.
وی تاکید کرد: استراتژی کلی اعضای جامعه پزشکی مشارکت فعال و چشمگیر در انتخابات مجلس با هدف توسعه و رشد استان در همه زمینه ها به ویژه امور بهداشتی و درمانی است.
نوری دستیابی به هر تغییر و تحولی را از درون کشور دانست و اظهار داشت: معتقدیم هر گونه تغییر و تحول در بخشهای مختلف و تحقق خواسته ها و نیازهای مردم با حرکت و حضور شان در عرصه های مختلف از جمله انتخابات شکل می گیرد و پیشرفت کشور با دخالت مردم در تصمیم گیریهایی که در تعیین سرنوشت آنها تاثیر گذار است، محقق می شود.
ارائه برنامه؛ تاثیر گذار در راهیابی نماینده به مجلس
معاون آموزشی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی کرج بومی و درد آشنا بودن را از ویژگی های اصلی نماینده شایسته و اصلح برشمرد و گفت: نماینده شایسته علاوه بر ویژگی های کلی، باید محلی و درد آشنا باشد تا با تکیه بر تجربیات و آشنایی با مشکلات و خلاء ها چشم انداز روشنی برای آینده استان رقم بزند.
وی افزود: داشتن برنامه ای مشخص از سوی نامزدها مهمترین موضوعی است که باید مردم در زمان تصمیم گیری مدنظر داشته باشند و بر این اساس نماینده شایسته ای را به مجلس معرفی کنند.
نوری با انتقاد از تبلیغات غیر واقعی برخی کاندیداها تصریح کرد: متاسفانه برخی نامزدها بدون توجه به حیطه قانونی و اختیاراتی که یک نماینده از آن برخوردار است، قول هایی غیرواقعی می دهند که بعد از راه یابی به مجلس نمی توانند آن را محقق کنند.
وی افزود: نماینده های نباید قول اجرایی بدهند، در حالیکه در حیطه اختیارات آنها نیست؛ این رفتار دخالت در امور اجرایی دیگر قوا است.
نوری در گفتگو با مهر:
نماینده اختیار اجرایی ندارد/ تبلیغات غیر واقعی فریبنده است
کرج – خبرگزاری مهر: معاون آموزشی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی کرج با بیان اینکه امور اجرایی در حیطه اختیارات قانونی نمایندگان نیست، تصریح کرد: نمایندگان وعده هایی بدهند که بعد از راهیابی به مجلس بتوانند آن را محقق کنند.
هوشنگ نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جامعه پزشکی در انتخابات از فرد خاصی حمایت نمی کند، افزود: بر اساس مصوبه هیئت مدیره، جامعه پزشکان از کاندیدای خاصی حمایت نکرده و به شیوه جناحی عمل نمی کند ولی اصل بر شرکت گسترده در انتخابات است.
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