تصاویر یک کفش هوشمند که عملکرد ورزشکاران را ارزیابی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، این کفشها از سیستم حسگری برخوردارند که به همراه یک نرم افزار می تواند عملکرد ورزشکاران را محاسبه کرده و تاثیرگذاری تمرینهای ورزشی را افزایش دهند.

اساس سیستم کفشهای "بسکتبال" و "آمادگی جسمانی" شرکت نایک حسگری فشاری است که در درون کفشها قرار گرفته اند. این حسگر می تواند حرکات فرد را در سرتاسر بازی، تمرین یا بدن سازی محاسبه کرده و اطلاعات آن را به صورت بیسیم به تلفن هوشمندی مجهز به نرم افزار ویژه کفش ارسال کند.

سپس ورزشکاران می توانند اطلاعات به دست آمده را برای کنترل وضعیت عملکرد خود ارزیابی کرده و بخشهای ضعف و قوت آن را مشخص کرده و آنها را با دیگر ورزشکاران به اشتراک بگذارد.

کفش بسکتبال نایک در حالت "مسابقه ام را دنبال کن" می تواند ارتفاع جهش، سرعت حرکات و شدت بازی یک بازیکن را بسنجد. این کفش در حالت "نمایشی" به کاربر امکان می دهد که عملکرد و بازی خود را به صورت ویدیویی نمایش دهند و یا آنها را بر روی شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند.

بر اساس گزارش گیزمگ، نایک می گوید کفشهای ویژه آمادگی جسمانی با مشارکت ورزشکاران مشهوری مانند "رافائل نادال" و "آلیسون فلیکس" و با هدف افزودن به میزان سرگرمی ورزشهای آمادگی جسمانی طراحی شده اند. این کفشها با استفاده از برنامه جانبی تلفن هوشمند برای اجرای نرمشها و ورزشهای کوتاه مدت، قدرتی و سرعتی از نشانه های تصویری استفاده می کند.