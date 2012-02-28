به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از سیدمحمد حسینی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد نوشت: در پی رایزنی و مذاکرات انجام شده با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مقرر شد بزودی یک بیمارستان و یا یک مرکز درمانی به هنرمندان کشور اختصاص یابد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: چنانچه در آن مرکز یا بیمارستان امکان پیگیری درمان وجود نداشت، با هماهنگی کادر پزشکی، افراد به سایر مراکز درمانی دیگری معرفی شوند.

وی یادآور شد: اکنون در بیمارستان های مختلف به هنرمندان توجه می شود اما قرار بر این است که در یک یا دو بیمارستان و مرکز درمانی خاص، به امور درمانی هنرمندان کشور رسیدگی شود.

حسینی تاکید کرد: به محض تعیین این مراکز، نمایندگانی از وزارتخانه های ارشاد و بهداشت حضور خواهند داشت تا به محض مراجعه یک هنرمند، بلافاصله مراقبت‌های لازم در آن بیمارستان یا در جای دیگری انجام شود و بزودی این کار انجام خواهد شد.