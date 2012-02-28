  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۲

محمد حسینی:

بیمارستانی در تهران به هنرمندان اختصاص می‌یابد

بیمارستانی در تهران به هنرمندان اختصاص می‌یابد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با توافقات بعمل آمده، مقرر شد یک بیمارستان یا مرکز درمانی خاص در تهران در نظر گرفته شود تا هر هنرمندی که به آنجا مراجعه می‌کند، کارهای درمانی او در آن مرکز انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از سیدمحمد حسینی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد نوشت: در پی رایزنی و مذاکرات انجام شده با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مقرر شد بزودی یک بیمارستان و یا یک مرکز درمانی به هنرمندان کشور اختصاص یابد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: چنانچه در آن مرکز یا بیمارستان امکان پیگیری درمان وجود نداشت، با هماهنگی کادر پزشکی، افراد به سایر مراکز درمانی دیگری معرفی شوند.
 
وی یادآور شد: اکنون در بیمارستان های مختلف به هنرمندان توجه می شود اما قرار بر این است که در یک یا دو بیمارستان و مرکز درمانی خاص، به امور درمانی هنرمندان کشور رسیدگی شود.
 
حسینی تاکید کرد: به محض تعیین این مراکز، نمایندگانی از وزارتخانه های ارشاد و بهداشت حضور خواهند داشت تا به محض مراجعه یک هنرمند، بلافاصله مراقبت‌های لازم در آن بیمارستان یا در جای دیگری انجام شود و بزودی این کار انجام خواهد شد.
کد مطلب 1545928

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها