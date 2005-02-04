غروب شد بيا در كازابلانكا فرشته ها مي ميرند

اول: در كازابلانكا فرشته ها پرواز نمي كنند...

اولين فيلمي كه درزمينه مسابقه فيلمهاي بين الملي ديدم، فيلم "فرشته ها دركازبلانكا مي ميرند" بود كه محصول مشتركي ازايتاليا ومراكش است. كارگرداني آن را محمد اصلي از مراكش بر عهده دارد. او دراين فيلم درصدد است نقدي اجتماعي داشته باشد برمجموعه اي از آدمها كه زندگي خود را در روستا رها نموده براي يافتن زندگي بهتر به شهرها هجوم مي آورند و در پايان با پايمال شدن آرزوهايشان و حتي انتهايي تراژيك روبرو مي شوند.

فيلم با صداي يك زنگ تلفن در منطقه اي كوهستاني شروع ميشود وزني حامله كه نمي تواند خود را به تلفن برساند و سخن بگويد، صداي زن بر روي فيلم بصورت نري شن و همچنين صداي مرد او ، بيانگر تنفر زن از شهر و علاقه مرد به شهر براي كسب در آمد بيشتراست . و در پايان زن مي ميرد و مرد درمانده در ميان دشت و كوههايي پر از برف در تاكيو موسيقي مرثيه مي نوازد فيلم به پايان مي رسد.

كارگردان قصد داشته است قصه ي سه مرد را كه از روستايي به شهر آمده اند را تصوير كند سه مردي كه هركدام از آنها بنوعي با پاياني تراژيك روبرو مي شوند نگاه بدبينانه ي كارگردان و نويسنده به شهر و مردمان آن در جاي جاي فيلم به نمايش گذارده مي شود ، حتي درموقع مرگ زن ، مردان شهر زده اي را به نمايش مي گذارد كه حاضر نيستند ، جنازه زن را به روستا برساند. ومرد زن مرده ميگويد آنان از پليس مي ترسند و بدين وسيله حاكميت امنيتي پليس رابر جامعه به نمايش مي گذارد.

فيلم سرشار از پلانهاي زيباست كه بصورت فردي قابل توجه اند ولي اين همه در خدمت فيلم نيست ، فيلم از يك تشتت قابل توجهي رنج مي برد . كارگردان و نويسنده نتوانسته اند ، چه از نظر فيلمنامه اي و چه از نظركارگرداني تفكر مورد نظرشان را بصورتي منسجم ارايه نمايند و لذا فيلم مخاطب را در رنج قرارمي دهد بگونه اي كه مخاطب و ديگر علاقه اي به ادامه نمايش فيلم ندارد. آنچه قابل توجه است اين مهم است كه فيلم از سه فيلم كوتاه خوب تشكيل شده است كه در مجموع نتوانسته است يك فيلم باشد. مجموعه اي كه مي توانست سه فيلم كوتاه خوب باشد نه تنها يك فيلم بلند خوب نشد بلكه ضربه اي اساسي به همان فيلمها كوتاه نيز زده است.

دوم: غروب شد بيا...

انسيه شاه حسيني را با نوشتن فيلم نامه و چند كاركوتاهي كه ساخته است مي شناسيم اولين اثر بلند او فيلم ( غروب شد بيا) هم در بخش مسابقه فيلمهاي ايران و هم در بخش مسابقه فيلمهاي اول و دوم حضور دارد، آيا اين فيلم در حد و اندازه اي اين دو بخش بوده بگذاريد تا قبل از اينكه نگاه تحليلي به فيلم داشته باشيم خلاصه اي از قصه را مرور كنيم.

زني شوي مرده از اعراب جزيره قشم گرفتار خرافات و سنت هاي قومي است حتما بايد شويش پيدا شود تا بتواند ازدواج مجدد كند در اين ميان مهندسي كه قرار است هتلي در محل زندگي او بسازد به او دل مي بند و او نيز علاقه ي مرد بيگانه را در دل جاي مي دهد در اين ميان فردي كه از ابتدا او را مي خواسته و او نيز قصد دارد كه با او ازدواج كند زن در يك سنت شكني واضح ،خرافات و مراسم قبيله اي را بدور مي ريزد و ...

شاه حسيني با قرار دادن چند زن و مرد در كنارهم با محوريت زن شوري مرده قصد دارد كه حمله اي داشته باشد به سنتهاي جاهلي اعراب جنوب كشور هر هراز چند گاهي در فيلم هاي مختلف به آن پرداخته شده است او براي اينكه متهم به فمنيسم نشود كودكي را نيز در كنار زن قرار مي دهد كه صد البته هر دوي انان را مظلوم و تحت ستم مي داند شاه حسيني با تلاش زياد خواسته است اين مهم را بگويد كه زن بايد از سلطه جامعه ي مرد سالار گريخته و بر پاي خود ايستاده و آني كه خود مي خواهد را انتخاب كند . فيلماز نماهاي بلند و كش دارد و نچسب در اين زمينه استفاده نموده است بگذريم از اينكه اين موضوع قابليت سينمايي دارد يا نه اما آنچه مه است بايد بينيم كه شاه حسيني ايا توانسته است همان مفاهيم مورد نظر خود را بيان كند به اعتقاد ما خير ، او متاسفانه در الفباي طرح موضوع مانده است و اين از بازيهاي نچندان خوب بازيگران مخصوصا بازي ضعيف بيژن امكانيان و عدم پيوند افراد قصه با يكديگر رها بودن شخصيت ها و تيپ هاي مختلف بگونه اي كه به هيچ وجه با آنها ارتباط برقرارنمي كنيم پيداست.

در پايان اميدواريم كه انسيه شاه حسيني در كارهاي بعديش موفق باشد و يك زن هنرمندخوش فكر ديگر به جامعه هنري ايران و جهان معرفي شود.

"محمد رضا فرزين"