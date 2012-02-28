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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۵

توسط بانک مرکزی؛

دلایل افزایش رشد اقتصادی اعلام شد

دلایل افزایش رشد اقتصادی اعلام شد

بانک مرکزی دلایل افزایش رشد اقتصادی سالهای 88 و 89 را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: براساس داده‌های حاصل از منابع آماری و برآورد‌های مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور طی سال‌های 1389-1388 به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال 1376به ترتیب به 509895 و 539219 میلیارد ریال افزایش یافته است.

نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی حاکی از رشد اقتصادی 3 و 5.8 درصدی( با احتساب نفت )  و رشد 3.7 و 6.1 درصدی بدون نفت برای سال‌های 1388 و 1389 است. برای اطلاعات بیشتر اینجا را  کلیک کنید.

کد مطلب 1545932

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