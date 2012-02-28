واکنشهای جهانی به همه پرسی سوریه / استقبال، سکوت و جوسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، قانون اساسی جدید سوریه با رای مثبت بیش از 89 درصد شرکت کنندگان در همه پرسی تایید شد.

بیش از 57 درصد واجدان شرایط رای دادن در همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور شرکت کردند. مشارکت بالای مردمی در همه پرسی واکنشهای متفاوتی را در سطح جهان به همراه داشت.

"ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه ضمن استقبال از برگزاری همه پرسی در سوریه بر موضع مسکو مبنی بر مخالفت با هر گونه دخالت خارجی در سوریه تاکید کرد.

خبرگزاری سوریه در این رابطه گزارش داد: وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه ای اعلام کرد که نتایج همه پرسی در سوریه بیانگر این است که دولت سوریه مورد تایید اغلب مردم این کشور است.

در این بیانیه آمده است : این همه پرسی، سوریه را به سوی کشوری دموکراتیک و مدرن و افزایش حقوق شهروندی و آزادی در این کشور سوق خواهد داد.

در ادامه بیانیه تصریح شده است : بدیهی است نفوذ گروه های مخالف که شرکت در همه پرسی را تحریم کرده بودند اندک بود، بنابراین، چنین گروه هایی حق ندارند سخنگوی ملت سوریه باشند.

"سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه نیز از نتایج همه پرسی در سوریه استقبال کرد و آن را گامی در راستای پیشبرد اصلاحات و دموکراسی در این کشور دانست.

چین نیز از نتایج همه پرسی در سوریه استقبال کرد. "هونگ لی" سخنگوی وزارت امور خارجه چین در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: پکن نمی تواند اظهارت "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا را که از جامعه جهانی خواسته بود برای تغییر موضع روسیه و چین در قبال سوریه تلاش کنند، بپذیرد.

وی در ادامه گفت : چین امیدوار است همه پرسی در سوریه به پیشبرد اصلاحات جاری در این کشور و آغاز گفتگوی سیاسی و تحقق خواسته های ملت و حفظ منافع سوریه منجر شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در ادامه از جامعه جهانی خواست که به حاکمیت کامل سوریه و استقلال این کشور و نتایج همه پرسی سوریه احترام بگذارد همانطور که به خواسته های ضد سوری کشورهای عربی احترام می گذارد.

از سوی دیگر کشورهای غربی به ویژه آمریکا در راستای تعامل دوگانه خود با تحولات کشورهای عربی و بی توجهی به تمام واقعیت های سوریه نتایج همه پرسی در سوریه را کم اهمیت جلوه دادند و مشارکت اکثریت مردم سوریه در این رویداد را به تمسخر گرفتند.

"ویکتوریا نولاند" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این رابطه از برگزاری همه پرسی در سوریه انتقاد کرد. خبرگزاری آلمان به نقل از وی ادعا کرد: شرایط فعلی سوریه و خشونت موجود در این کشور هرگز به برقراری دموکراسی در سوریه منجر نخواهد شد.

سازمان ملل متحد نیز که همچون شورای امنیت در تعامل با مسائل مختلف رویکرد گزینشی دارد و به ابزار غربی ها برای پیشبرد اهداف توسعه طلبانه آنها تبدیل شده است، ادعا کرد که نتایج همه پرسی در سوریه شفاف نبود.

رویترز گزارش داد که سازمان ملل متحد، دولت سوریه را به پایان درگیری ها در این کشور تشویق کرد. "ادواردو دیل بوای" سخنگوی سازمان ملل متحد در این رابطه در گفتگو با روزنامه نگاران اظهار داشت: در شرایط فعلی اولویت نخست سوری ها باید توقف خشونت ها در این کشور باشد.

وی افزود: تدوین قانون اساسی جدید و پایان بخشیدن به انحصارطلبی حزب بعث در قدرت می تواند بخشی از راه حل سیاسی سوریه باشد، اما همه پرسی باید در شرایطی به دور از خشونت و درگیری برگزار شود.

از سوی دیگر کشورهای عربی که از ماه ها پیش ادعای آنها درباره حمایت از مردم سوریه، گوش فلک را کر کرده است و مواضع خصمانه ای را علیه نظام بشار اسد اتخاذ کرده اند، در واکنش به این همه پرسی سکوت اختیار کردند و برخی نیز همسو با اربابان غربی خود نتایج همه پرسی در سوریه را بی اهمیت دانستند.

مشارکت بیش از 57 درصدی مردم سوریه در همه پرسی و تایید قانون اساسی جدید این کشور و سکوت رژیم های عربی به خوبی نشان می دهد این کشورها نه تنها درباره حمایت از مردم سوریه و انجام اصلاحات دروغ می گویند، بلکه با حمایت آشکار از گروههای مخالف مسلح و درخواست ارسال تسلیحات برای آنها قصد به راه انداختن جنگ داخلی در سوریه و جلوگیری از بازگشت ثبات و امنیت را دارند.