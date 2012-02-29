اعتراف استیلی به اشتباهاتی که در پرسپولیس مرتکب شد

حمید استیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در این مدت سعی کردم تا از هیاهوی فوتبال دور باشم تا به آرامش نسبی برسم ولی این آرامش من زمانی کامل می شود که پرسپولیس با دنیزلی نتیجه بهتری بگیرد و در لیگ قهرمانان آسیا موفق شود.

وی با بیان اینکه در نیم فصل از چند تیم لیگ برتری و دو تیم لیگ یکی پیشنهاد داشتم، افزود: چون در حال حاضر این تیمها مربی دارند نام آنها را نمی آورم اما برای فصل بعد دوباره سرمربیگیری یک تیم را قبول خواهم کرد.

استیلی با اشاره به اینکه درست است که سرمربیگری تیم پرسپولیس برایم خیلی سخت بود اما تجربه بزرگی را بدست آوردم، اظهار داشت: بزرگترین اشتباه من این بود که نه گفتن برایم خیلی سخت بود، بعضی مواقع آدم باید نه گفتن را بلد باشد، من به خاطر دوستی و رفاقت در این خصوص آسیب زیادی دیدم. من در اول فصل رقابتهای لیگ برتر اشتباهات زیادی را مرتکب شدم به طوریکه این اشتباهات در جریان فصل نیز ادامه داشت.

وی در خصوص وضعیت فعلی دروازه بانهای تیم پرسپولیس خاطر نشان کرد: دروازه بان عامل بسیار تاثیر گذاری در موفقیت یک تیم است چون اگر بازیکنان سایر خطوط تیم مرتکب اشتباه شوند، بازیکن دیگری است که بتواند نتیجه را جبران کند، قطعا اشتباه دروازه بانهای پرسپولیس عمدی نبود، اما تیم در اثر این اشتباهات ضربات زیادی خورد.

سرمربی سابق تیم پرسپولیس با اشاره به اینکه وضعیت معمارزاده نسبت به قبل بهتر شده، تصریح کرد: هوشیار نیاز دارد تا بیشتر در پرسپولیس تجربه کسب کند ضمن اینکه باشگاه یک دروازه بان بوسنیایی نیز برای حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا جذب کرده، که فعلا در خصوص عملکرد وی نمی توان قضاوت کرد.

وی با بیان اینکه دنیزلی مربی بزرگ و شناخته شده ای است، تاکید کرد: وی یک ویژگی و امتیاز بزرگ دارد و آنهم این است که هواداران و تماشاگران پرسپولیس دوستش دارند و با بردن دربی 74 وضعیت دنیزلی در این خصوص بهتر از گذشته نیز شده است. امیدوارم وی برای فصل آینده رقابتهای لیگ برتر بتواند تیم خوبی را ببندد.

استیلی در پاسخ به این پرسش که انتظار واقع بینانه هواداران از تیم پرسپولیس در این فصل باید چه باشد، گفت: اکثر هواداران پرسپولیس خیلی احساسی هستند و باید در خیلی مواقع منطق را نیز همراه احساساتشان کنند. ما متاسفانه همه چیز را فدای نتیجه کرده ایم. نیاز به زمان است تا مربی و بازیکنان با تفکرات یکدیگر آشنا شوند اما چون در کار مدیریت و سرمربی ثباتی وجود ندارد، همین موضوع کار را سخت کرده است.

وی در پاسخ به این پرسش که خیلی از کارشناسان اعتقاد دارند که گروه پرسپولیس در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از گروه تیمهای سپاهان و استقلال سخت تر است، خاطرنشان کرد: گروه پرسپولیس در مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از گروههایی که تیمهای استقلال و سپاهان در آن قرار گرفته اند سخت تراست اما بازیکنان پرسپولیس توانایی صعود از این گروه را دارند.

سرمربی سابق تیم پرسپولیس با بیان اینکه ما خودمان در تهران با سه گل تیم الهلال عربستان را شکست دادیم، گفت: پرسپولیس از بازیکنان با تجربه بین المللی زیادی برخوردار است ضمن اینکه اضافه شدن زاید، شیث، نصرتی و پولادی نیز کمک زیادی به این تیم در رقابتهای لیگ قهرانان آسیا خواهد کرد.

وی در خصوص دربی 74 و برد تیم پرسپولیس در آن بازی، تصریح کرد: شرایط خیلی سختی است، وقتی که یک سرمربی بازیکنان اصلی خود را در اختیار نداشته باشد، تیم ما تازه داشت شکل می گرفت که نصرتی و شیث محروم شدند و خیلی از بازیکنان خود را نیز به دلیل مصدومیت پیش از دربی 73 از دست داده بودیم. ما در آن بازی به زور 11 بازیکن اصلی خود را در اختیار داشتیم.

استیلی با بیان اینکه شرایط استقلال در دربی 74 مشابه شرایط پرسپولیس در دربی 73 نبوده و من این موضوع را قبول ندارم، گفت: استقلال در دربی 74 نیمکتش خالی نبود و بازیکنان ذخیره خوبی برروی نیمکت داشت اما بازیکنان امید خود را در دربی 73 روی نیمکت قرارداده بودیم. ما تا دقیقه 100 آنبازی نیز پایاپای با تیم استقلال بازی کردیم اما از آن به بعد چون بازیکنان جانشین مناسبی برای تعویض در وقتهای اضافه نداشتیم از این موضوع ضربه خوردیم.