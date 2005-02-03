منابع سازمان ملل : حضور اهل سنت در انتخابات عراق بيش از حد انتظار بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه بوستون گلاب، "كارلوس والنزوئلا" (Carlos Valenzuela) اعلام كرد: حضور اعراب سني در انتخابات عراق بسيار بيش از انتظار بود و براي مثال در شهر سني نشين فلوجه صفهاي طويلي براي راي دادن تشكيل شده بود.

وي در عين حال خاطر نشان كرد اگر چه تعداد راي دهندگان سني بسيار كم بود اما ما انتظار اين تعداد را هم نداشتيم. البته هنوز مشخص نشده است كه عدم حضور اكثريت اهل سنت درعراق به دليل تحريم انتخابات از سوي رهبران آنان و يا ترس از شورش بوده است.

مشاور ارشد سازمان ملل كه با آسوشيتدپرس گفتگو مي كرد، تاكيد كرد: به هر حال حضور افراد اهل سنت درانتخابات براي ما اميدوار كننده است. مردم عراق از منازل خود بيرون آمدند و نشان دادند كه قصد دارند در تعيين سرنوشت خود مشاركت كنند.

گفتني است ديپلماتهاي غربي معتقدند كه از 14 ميليون واجد شرايط راي دادن در عراق، 8 ميليون تن در انتخابات شركت كردند.