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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۷

نجفی خبر داد:

افتتاح هتل 3 ستاره منطقه آزاد ارس در نوروز

افتتاح هتل 3 ستاره منطقه آزاد ارس در نوروز

جلفا - خبرگزاری مهر: سرپرست منطقه آزاد ارس از شروع بهره برداری از هتل سه ستاره با ظرفیت مهمان پذیری 130 نفر خبر داد و گفت: این هتل که دارای 40 اتاق است از نوروز 91 آماده ارائه خدمات به گردشگران خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: با افزوده شدن این هتل به مجموعه واحدهای اقامتی منطقه ظرفیت هتلینگ به 700 نفر می رسد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این با همکاری ادارات و دستگاههای دولتی و استفاده از فضاهای عمومی اقامت موقت، میزان ظرفیت اسکان منطقه آزاد ارس در ایام نوروز به بیش از 10 هزار نفر رسیده است.

نجفی اظهار کرد: با همکاری آموزش و پرورش، تربیت بدنی و دانشگاهها و نیز دایر کردن 11 اقامتگاه موقت برای اسکان افراد علاقمند به اقامت در چادر، عمده نیازهای اسکان مسافران و گردشگران تامین خواهد شد.

وی گفت: در ورودیهای منطقه آزاد ارس راهنمایان گردشگری مستقر خواهند بود تا علاوه بر توزیع نقشه و بروشورهای لازم، مسافران را برای دیدار از جاذبه های طبیعی و خدادادی راهنمایی کنند.

نجفی افزود: امسال نیز طبق روال سالهای گذشته پایش آماری مسافران ورودی به منطقه آزاد ارس به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

کد مطلب 1545940

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