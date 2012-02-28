بازی های پلی اف لیگ برتر والیبال جایی برای اشتباه بازیکنان نیست

فرهاد نفرزاده سرمربی تیم والیبال سایپای البرزدر گفتگو با خبرنگار مهردر خصوص بازی عصر فردا مقابل پیشگامان کویر یزد اظهار داشت: بازی بسیار حساسی را باید در یزد برگزار کنیم امتیاز این دیدار برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوانیم در پایان دور مقدماتی صدرنشین لیگ بمانیم

وی ادامه داد: از حریف شناخت خوبی دارم و به پیروزی در این دیدار امیدوار هستم.

سرمربی سایپا در خصوص دیدار های پلی اف گفت: پس از دیدار های عصر فردا همه چیز مشخص می شود بازی های پلی اف جایی برای اشتباه نیست و سایپا باید بهترین بازی های خود را در این مرحله به نمایش بگذارد.

نفرزاده در پایان در خصوص عملکرد تیم خود در مرجله گروهی یاداور شد: تیم ما از بازیکنان جوان تشکیل شد شاید کمتر کارشناسی این پیش بینی را می کرد که تیم ما به این خوبی در لیگ ظاهر شود عملکرد بازیکنان ما بسیار خوب بود شکست دادن تیم های بزرگ لیگ کار اسانی نبود ولی قدرت جوانی و انگیزه بالا باعث شد سایپای البرز بهترین تیم مرحله گروهی شود که این امید می رود که در مرحله پلی اف بهترین جایگاه را به دست بیاوریم.