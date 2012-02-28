آمار بازگشت به کشور دانشجویان از انگلیس و مالزی/ جایابی در 3 دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بذرافشان امروز در وزارت علوم گفت: این دانشجویان طی دو ماه گذشته درخواست انتقال به دانشگاه‌های داخل کشور را ارائه داده‌اند.

وی افزود: 11 دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل در انگلیس متقاضی بازگشت به ایران بودند که پس از بررسی درخواستهای این دانشجویان در داخل کشور جایابی شدند.

معاون دانشجویی وزارت علوم همچنین به آمار بازگشت به کشور دانشجویان ایرانی از مالزی اشاره کرد و گفت: دانشجویان ایرانی متقاضی از انگلیس، به همراه 110 دانشجوی ایرانی شاغل به تحصیل در مالزی پس از بازگشت به ایران در 3 دانشگاه کشور مشغول به تحصیل شدند.

بذرافشان گفت: با بررسی فوق العاده ای که صورت گرفت، دانشجویانی که از مالزی و انگلیس متقاضی بازگشت به کشور بودند، بر اساس امتیاز بندی در 3 دانشگاه پیام نور، امام خمینی (ره) قزوین و علوم اقتصادی برای نیمسال دوم تحصیلی سال جاری تحصیل خود را آغاز کردند.

وی اظهار داشت: بیشتر این دانشجویان در رشته MBA تحصیل می کنند.

معاون دانشجویان داخل وزارت علوم در ادامه سخنان خود از تشکیل یک اداره در سازمان امور دانشجویان خبر داد و اظهار داشت: اداره حمایت و پشتیبانی فعالیت‌های دانشجویی در سازمان امور دانشجویان تشکیل شده است که این اداره به امور دانشجویان نمونه، دانشجویان عضو شورای صنفی، بیماری‌های خاص و دانشجویان معلول می‌پردازد.

بذرافشان در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره قائل شدن تبعیض میان وضعیت رفاهی و خوابگاهی دانشجویان غیرایرانی و دانشجویان داخل کشور، اظهار داشت: سرعت اینترنت برای دانشجویان غیرایرانی به علت ارتباط با خانواده هایشان در خارج از کشور کمی متفاوت تر در نظر گرفته و اینطور تشخیص داده شده است که برخی تسهیلات برای این دسته از دانشجویان فراهم شود.