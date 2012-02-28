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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

برنجکار در گفتگو با مهر:

حضور باشکوه مردم در انتخابات مردم سالاری دینی را تقویت می‌کند

حضور باشکوه مردم در انتخابات مردم سالاری دینی را تقویت می‌کند

قم - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پردیس قم تصریح کرد: نظام ما بر مبنای مردم سالاری دینی است و حضور باشکوه مردم در انتخابات جنبهٔ مردم سالاری دینی را تقویت می‌کند.

حجت الاسلام رضا برنجکار در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مردم سالاری دینی است در نتیجه لازم است از یک سو به اسلام و قوانین آن و از سوی دیگر به رای مردم متکی بود.

رئیس پردیس قم دانشگاه تهران ادامه داد: بنابراین رای مردم به عنوان یکی از پایه‌های نظام به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه حضور باشکوه مردم در انتخابات پایه‌های انقلاب را محکمتر می‌کند گفت: حضور و مشارکت مردم یکی از مهم‌ترین جنبه‌های اقتدار نظام است و یکی از عرصه‌هایی که مردم می‌توانند مشارکت در آن خود را به خوبی نشان دهند انتخابات است.

وی ادامه داد: با حضور باشکوه مردم در انتخابات دشمنان به موضع ضعف افتاده و عقب نشینی می‌کنند.

وی بیان کرد: این در حالی است که چنانچه حضور مردم در انتخابات کمرنگ باشد موضع دشمن تقویت می‌شود و فشار آن‌ها نیز به ایران نیز بیشتر خواهد شد.

برنجکار گفت: افرادی که از سوی مردم به عنوان نماینده انتخاب می‌شوند در مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از آن‌ها قوانین را تصویب خواهند کرد.

وی ادامه داد: در نتیجه مردم باید افرادی را انتخاب کنند که بتوانند با‌شناختی صحیح قوانین اسلامی‌تر و کار‌شناسی تری را تصویب کنند.

وی بیان کرد: قطعا شورای نگهبان افراد صالح را انتخاب می‌کند اما مردم باید از میان آن‌ها اصلح را انتخاب کنند.

رعایت اخلاق انتخاباتی در بین کاندیدا ضروری است

رئیس دانشگاه پردیس گفت: کاندیدا باید اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند و در تبلیغات خود تنها خود را معرفی کنند و از تخریب رقبا بپرهیزند.

وی با اشاره به اینکه کاندیدا باید در معرفی خود نکاتی را رعایت کنند افزود: کاندیدا باید قول‌هایی به مردم بدهند که انجام آن در حوزه مجلس است.

وی بیان کرد: همچنین کاندیدا باید قولی بدهند که توان انجام آن را داشته باشند و خارج از توانشان نباشد.

کاندیدا باید ضوابط و قوانین را در معرفی خود رعایت کنند

برنجکار گفت: کاندیدا باید با روش صحیح، خود را معرفی کنند و ضوابط و مقررات را در معرفی خود رعایت کنند.

وی با اشاره به اینکه کاندیدای اصلح افرادی هستند که متعهد باشند افزود: تعهد در انتخاب فرد اصلح تدین، تقوا، اعتقاد به ولایت فقیه، روحیهٔ تلاش و خدمت به مردم را داشته باشد.

نمایندهٔ منتخب مردم باید از شجاعت لازم برخوردار باشد

وی ادامه داد: همچنین نمایندهٔ منتخب باید شجاع باشد تا بتواند مقابل تهدیدهای دشمنان بایستد.

رئیس دانشگاه پردیس قم بیان کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های کاندیدا این است که باید در یکی از حوزه‌های قانون تخصص داشته باشد.

وی گفت: هر چه حضور مردم در انتخابات پررنگ‌تر باشد دشمنان بیشتر مایوس می‌شوند و دست از تحریم نیز بر می‌دارند.

کد مطلب 1545946

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