حجت الاسلام رضا برنجکار در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مردم سالاری دینی است در نتیجه لازم است از یک سو به اسلام و قوانین آن و از سوی دیگر به رای مردم متکی بود.



رئیس پردیس قم دانشگاه تهران ادامه داد: بنابراین رای مردم به عنوان یکی از پایه‌های نظام به شمار می‌رود.



وی با اشاره به اینکه حضور باشکوه مردم در انتخابات پایه‌های انقلاب را محکمتر می‌کند گفت: حضور و مشارکت مردم یکی از مهم‌ترین جنبه‌های اقتدار نظام است و یکی از عرصه‌هایی که مردم می‌توانند مشارکت در آن خود را به خوبی نشان دهند انتخابات است.



وی ادامه داد: با حضور باشکوه مردم در انتخابات دشمنان به موضع ضعف افتاده و عقب نشینی می‌کنند.



وی بیان کرد: این در حالی است که چنانچه حضور مردم در انتخابات کمرنگ باشد موضع دشمن تقویت می‌شود و فشار آن‌ها نیز به ایران نیز بیشتر خواهد شد.



برنجکار گفت: افرادی که از سوی مردم به عنوان نماینده انتخاب می‌شوند در مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از آن‌ها قوانین را تصویب خواهند کرد.



وی ادامه داد: در نتیجه مردم باید افرادی را انتخاب کنند که بتوانند با‌شناختی صحیح قوانین اسلامی‌تر و کار‌شناسی تری را تصویب کنند.



وی بیان کرد: قطعا شورای نگهبان افراد صالح را انتخاب می‌کند اما مردم باید از میان آن‌ها اصلح را انتخاب کنند.



رعایت اخلاق انتخاباتی در بین کاندیدا ضروری است



رئیس دانشگاه پردیس گفت: کاندیدا باید اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند و در تبلیغات خود تنها خود را معرفی کنند و از تخریب رقبا بپرهیزند.



وی با اشاره به اینکه کاندیدا باید در معرفی خود نکاتی را رعایت کنند افزود: کاندیدا باید قول‌هایی به مردم بدهند که انجام آن در حوزه مجلس است.



وی بیان کرد: همچنین کاندیدا باید قولی بدهند که توان انجام آن را داشته باشند و خارج از توانشان نباشد.



کاندیدا باید ضوابط و قوانین را در معرفی خود رعایت کنند



برنجکار گفت: کاندیدا باید با روش صحیح، خود را معرفی کنند و ضوابط و مقررات را در معرفی خود رعایت کنند.



وی با اشاره به اینکه کاندیدای اصلح افرادی هستند که متعهد باشند افزود: تعهد در انتخاب فرد اصلح تدین، تقوا، اعتقاد به ولایت فقیه، روحیهٔ تلاش و خدمت به مردم را داشته باشد.



نمایندهٔ منتخب مردم باید از شجاعت لازم برخوردار باشد



وی ادامه داد: همچنین نمایندهٔ منتخب باید شجاع باشد تا بتواند مقابل تهدیدهای دشمنان بایستد.



رئیس دانشگاه پردیس قم بیان کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های کاندیدا این است که باید در یکی از حوزه‌های قانون تخصص داشته باشد.



وی گفت: هر چه حضور مردم در انتخابات پررنگ‌تر باشد دشمنان بیشتر مایوس می‌شوند و دست از تحریم نیز بر می‌دارند.