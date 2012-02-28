بهزاد فراهانی درباره عملکرد شورای حمایت و تأثیرات آن بر روند تولید تئاتر به خبرنگار مهر گفت: هر کسی دولتمردان این روزگار را نقد میکند دشمن محسوب میشود و هر کسی که تعریف کرده و نقد نمیکند، دوست و خودی نشان داده میشود. من به هیچ دولتی چسبندگی ندارم زیرا معتقدم کار هنرمند تأثیرگذاری بر جامعه و نقد معضلات جامعه و عملکرد مدیران است. البته نقد فقط گفتن بدیها و نقاط ضعف نیست و ما خوبیها را هم بازگو میکنیم.
وی یادآور شد: دو سال است سرطانی را به جامعه تئاتری پاشیدهاند که سم جامعه هنری است و مدیرانی که این کار را میکنند در تخیلشان گمان میکنند که در خدمت تئاتر هستند. امام خمینی (ره) میفرمودند که دولتمردان باید نوکر ملت باشند.
این بازیگر و کارگردان با سابقه عرصه تئاتر خطاب به رئیس جمهوری گفت: نمیدانم چگونه باید به آقای احمدینژاد بگوییم که معاونت هنری با عملکرد خود به تئاتر آسیب میزند.
فراهانی تصریح کرد: گویی که ما محکوم هستیم این ذلت را تحمل کنیم و شاهد تأثیرات عملکرد نادرست و بیاندیشه آقایان در تئاتر باشیم. از وقتی این آقایان به تئاتر آمدند تنش رعبآوری در تئاتر ایجاد شده است.
سرپرست گروه تئاتر "کوچ" که 52 است در عرصه تئاتر حرفهای ایران فعالیت میکند معتقد است نیروی بازدارنده در تئاتر در زمینههای ممیزی و دستمزدها چندین برابر شده است.
سرپرست گروه تئاتر "کوچ" با اشاره به عملکرد نامناسب معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تئاتر تأکید کرد نیروی بازدارنده در تئاتر در حوزه ممیزی و دستمزد هر روز بیشتر از پیش میشود.
بهزاد فراهانی درباره عملکرد شورای حمایت و تأثیرات آن بر روند تولید تئاتر به خبرنگار مهر گفت: هر کسی دولتمردان این روزگار را نقد میکند دشمن محسوب میشود و هر کسی که تعریف کرده و نقد نمیکند، دوست و خودی نشان داده میشود. من به هیچ دولتی چسبندگی ندارم زیرا معتقدم کار هنرمند تأثیرگذاری بر جامعه و نقد معضلات جامعه و عملکرد مدیران است. البته نقد فقط گفتن بدیها و نقاط ضعف نیست و ما خوبیها را هم بازگو میکنیم.
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