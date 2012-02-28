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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۴

حاتمی:

103 میلیون دلار کالا از منطقه آزاد ارس صادر شد

103 میلیون دلار کالا از منطقه آزاد ارس صادر شد

جلفا - خبرگزاری مهر: معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس از صادرات 103 میلیون دلاری کالا در 11 ماهه سال جاری از منطقه آزاد ارس به کشورهای هدف خبر داد.

ایرج حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان کالا با 71 هزار تن وزن از این منطقه به گرجستان، ارمنستان، ترکمنستان و آذربایجان صادر شده است.

وی با بیان اینکه صادرات از منطقه آزاد ارس در مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 51 درصد رشد داشته است تصریح کرد: از بین 103 میلیون دلار صادرات انجام یافته 26 میلیون دلار صادرات قطعی و 77 میلیون دلار صادرات حاصل از تولید می باشد.

حاتمی اظهار کرد: از جمله مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس می توان به موقعیت جغرافیایی مناسب ، نزدیکی به بازار 400 میلیونی کشورهای CIS ، قرارگیری در درون بازار 10 میلیونی شمالغرب ایران، قرارگیری در مرزهای سه کشور آذربایجان، ارمنستان و نخجوان، زیرساختهای مناسب، فراوانی انرژی های برق و گاز ،خطوط پرسرعت مخابراتی ، آب فراوان رود ارس، وجود 4 سد بزرگ و زمینه های فراوان و فرصتهای سرمایه گذاری گسترده می باشد.

منطقه آزاد ارس در 4 بخش منفصل در شمالغرب ایران و نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان و کنار رود مرزی ارس استقرار یافته است.

کد مطلب 1545949

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