103 میلیون دلار کالا از منطقه آزاد ارس صادر شد

ایرج حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان کالا با 71 هزار تن وزن از این منطقه به گرجستان، ارمنستان، ترکمنستان و آذربایجان صادر شده است.

وی با بیان اینکه صادرات از منطقه آزاد ارس در مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 51 درصد رشد داشته است تصریح کرد: از بین 103 میلیون دلار صادرات انجام یافته 26 میلیون دلار صادرات قطعی و 77 میلیون دلار صادرات حاصل از تولید می باشد.

حاتمی اظهار کرد: از جمله مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس می توان به موقعیت جغرافیایی مناسب ، نزدیکی به بازار 400 میلیونی کشورهای CIS ، قرارگیری در درون بازار 10 میلیونی شمالغرب ایران، قرارگیری در مرزهای سه کشور آذربایجان، ارمنستان و نخجوان، زیرساختهای مناسب، فراوانی انرژی های برق و گاز ،خطوط پرسرعت مخابراتی ، آب فراوان رود ارس، وجود 4 سد بزرگ و زمینه های فراوان و فرصتهای سرمایه گذاری گسترده می باشد.

منطقه آزاد ارس در 4 بخش منفصل در شمالغرب ایران و نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان و کنار رود مرزی ارس استقرار یافته است.