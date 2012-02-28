پارلمان آلمان اعطای یک وام دیگر به یونان را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از آسوشیتدپرس، پس از آنکه "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان به قانونگذاران این کشور هشدار داد که رها کردن یونان به حال ورشکستگی "غیر مسئولانه" است، پارلمان آلمان اعطای دومین بسته وامی به میزان 130 میلیارد یورو (173 میلیارد دلار) را به این کشور بحران زده در روز دوشنبه تصویب کرد.



اگر چه از پارلمان آلمان انتظار تصویب اعطای این وام می رفت، ایده نجات یونان در میان عموم مردم و بسیاری از سیاستمداران آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپا را داراست طرفداران بسیار کمی دارد.



قبل از این رای گیری مرکل به قانونگذاران گفت: راهی که پیش روی یونان است بسیار طولانی و پر خطر است. به هر حال هیچ کس نمی تواند موفقیت این طرح را صد درصد تضمین کند.



روزنامه "راینیشن پست" در تحلیلی به قلم "هانس اولاف هنکل" سیاستهای اروپایی صدر اعظم آلمان را خطا ارزیابی کرده و اظهارداشت: در چنین شرایطی کشور یونان در منطقه یورو نمی تواند دوباره روی پاهای خود بایستد.



در بحث های اخیری که در پارلمان آلمان درباره یونان شکل می گیرد مرکل از به بن بست رسیدن و لاعلاج بودن این مسئله حرفی نمی زند. ظاهرا اذعان به این حقیقت برای وی ریسک بزرگی خواهد بود. وی به جای این کلمه اظهار می دارد که یک گزینه بهتر به منظور حل بحران یونان وجود ندارد.



نویسنده در ادامه نشست های نجات یورو توسط سران اتحادیه اروپا را تنها از این نظر که زمان برای آنها می خرد موفقیت ارزیابی کرده و سیاستهای اتحادیه اروپا برای رفع بدهی های یونان را بی نتیجه دانسته و اظهار داشت: بدهی های این کشور همچنان به اندازه شروع تراژدی بحران بالا است و هیچ چیز نتوانسته از به بار آمدن بدهی های جدید برای این کشور جلوگیری به عمل آورد.