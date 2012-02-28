حسین حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 170 نامه رسان استان البرز به کامپیوترهای دستی مجهز می شوند.



وی ادامه داد: برای تجهیز کامپیوترهای دستی 170 نامه رسان اداره پست استان البرز 300 میلیون تومان سرمایه گذاری شده است.



مدیر کل شرکت پست استان البرز گفت: با تجهیز شدن به کامپیوترهای دستی و پی دی ای سومین استان در کشور خواهیم بود که به این تجهیزات مجهز می شویم.



حمیدی جذب اعتبارات اداره پست را 210 میلیون تومان در سال جاری عنوان کرد و اضافه کرد: این اعتبار نسبت به سال گذشته 5 برابر شده است.



مدیر کل شرکت پست استان البرز اظهار داشت: کلیه آزمون های سنجش به کل کشور، خدمات پس فروش سایپا و ایران خودرو توسط اداره پست استان البرز صورت می گیرد.