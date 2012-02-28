  1. استانها
  2. البرز
۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۰

حمیدی در گفتگو با مهر:

170 نامه رسان استان البرز به کامپیوترهای دستی مجهز می شوند

170 نامه رسان استان البرز به کامپیوترهای دستی مجهز می شوند

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل شرکت پست استان البرز گفت: 170 نامه رسان استان البرز به کامپیوترهای دستی مجهز می شوند.

حسین حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 170 نامه رسان استان البرز به کامپیوترهای دستی مجهز می شوند.

وی ادامه داد: برای تجهیز کامپیوترهای دستی 170 نامه رسان اداره پست استان البرز 300 میلیون تومان سرمایه گذاری شده است.

مدیر کل شرکت پست استان البرز گفت: با تجهیز شدن به کامپیوترهای دستی و پی دی ای سومین استان در کشور خواهیم بود که به این تجهیزات مجهز می شویم.

حمیدی جذب اعتبارات اداره پست را 210 میلیون تومان در سال جاری عنوان کرد و اضافه کرد: این اعتبار نسبت به سال گذشته 5 برابر شده است.

مدیر کل شرکت پست استان البرز اظهار داشت: کلیه آزمون های سنجش به کل کشور، خدمات پس فروش سایپا و ایران خودرو توسط اداره پست استان البرز صورت می گیرد.

کد مطلب 1545956

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها