به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه برخی از تیم ها فردا در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل به میدان می روند، بسیاری از تیم ها در دیدارهای تدارکاتی با یکدیگر دیدار خواهند کرد. برنامه کامل مسابقات به شرح زیر است:



* نیوزلند - جاماییکا

* فیلیپین - مالزی

* آذربایجان - فلسطین

* برمودا - آنتیگوآ و باربودا

* گینه - گواتمالا

* هنگ کنگ - تایوان

* قبرس - صربستان

* گرجستان - آلبانی

* لتونی - قزاقستان

* مولداوی - بلاروس

* ارمنستان - کانادا

* مجارستان - بلغارستان

* مونته نگرو - ایسلند

* لوکزامبورگ - مقدونیه

* تونس - پرو

* مالت - لیختن اشتاین

* رومانی - اروگوئه

* آفریقای جنوبی - سنگال

* ترکیه - اسلواکی

* دانمارک - روسیه

* مراکش - بورکینافاسو

* اتریش - فنلاند

* کرواسی - سوئد

* یونان - بلژیک

* سوییس - آرژانتین

* آلمان - فرانسه

* ایتالیا - آمریکا

* ایرلند شمالی - نروژ

* لهستان - پرتغال

* ایرلند شمالی - جمهوری چک

* اسلوونی - اسکاتلند

* ولز - کاستاریکا

* انگلستان - هلند

* اسپانیا - ونزوئلا

* پاراگوئه - پاناما