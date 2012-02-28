  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۳

دیدارهای تدارکاتی فوتبال جهان/

آلمان - فرانسه؛ تقابل مدعیان یورو 2012 / انگلیس - هلند گل سرسبد بازی‌ها

آلمان - فرانسه؛ تقابل مدعیان یورو 2012 / انگلیس - هلند گل سرسبد بازی‌ها

دیدار تیم های تیم ملی فوتبال انگلستان - هلند در ورزشگاه "ومبلی" لندن را می‌توان یکی از زیباترین دیدارهای تدارکاتی چهارشنبه شب برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه برخی از تیم ها فردا در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل به میدان می روند، بسیاری از تیم ها در دیدارهای تدارکاتی با یکدیگر دیدار خواهند کرد. برنامه کامل مسابقات به شرح زیر است:

* نیوزلند - جاماییکا
* فیلیپین - مالزی
* آذربایجان - فلسطین
* برمودا - آنتیگوآ و باربودا
* گینه - گواتمالا
* هنگ کنگ - تایوان
* قبرس - صربستان
* گرجستان - آلبانی
* لتونی - قزاقستان
* مولداوی - بلاروس
* ارمنستان - کانادا
* مجارستان - بلغارستان
* مونته نگرو - ایسلند
* لوکزامبورگ - مقدونیه
* تونس - پرو
* مالت - لیختن اشتاین
* رومانی - اروگوئه
* آفریقای جنوبی - سنگال
* ترکیه - اسلواکی
* دانمارک - روسیه
* مراکش - بورکینافاسو
* اتریش - فنلاند
* کرواسی - سوئد
* یونان - بلژیک
* سوییس - آرژانتین
* آلمان - فرانسه
* ایتالیا - آمریکا
* ایرلند شمالی - نروژ
* لهستان - پرتغال
* ایرلند شمالی - جمهوری چک
* اسلوونی - اسکاتلند
* ولز - کاستاریکا
* انگلستان - هلند
* اسپانیا - ونزوئلا
* پاراگوئه - پاناما

کد مطلب 1545958

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها