به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی پنسیلوانین، آمارا چادری مدیر حقوق مدنی و از کارکنان بخش حقوقی انجمن دانشجویان مسلمان اظهار داشت: وضعیت کنونی، نقش حقوق دانشجویان است و باید نسبت به هدف گرفته شدن یک گروه اقلیت از سوی مقامات پلیس اقدامی صورت بگیرد.

انجمن دانشجویان مسلمان در نظر دارد برنامه ای را با عنوان "حقوق خود را بشناسید" برگزار کند تا دانشجویان نسبت به حقوق خود در مواجهه با مقامات اجرای قانون آگاهی های بیشتری به دست آورند.

این اقدام به دنبال گزارش های منتشر شده درباره جاسوسی دپارتمان پلیس نیویورک از دانشجویان مسلمان صورت گرفته است.

براساس این گزارش ها پلیس با مقامات محلی درباره اساتید و دانشجویان مسلمان صحبت می کند و یک مأمور مخفی را با لباس شخصی میان دانشجویان اعزام کرده تا نام دانشجویان و حتی تعداد دفعات اقامه نماز از سوی آنها را ثبت کند.

کارآگاهان پلیس همچنین به بررسی دقیق و روزانه سایتهای اینترنتی دانشجویان مسلمان می پردازند تا مراقب هرگونه اقدامی باشند .

انتشار این گزارشها موجبات خشم گروه های مدافع حقوق مدنی مسلمانان را فراهم کرد، این افراد نظارتهای پلیس را نقض آزادی های مدنی و دینی خود تلقی می کنند.

انجمن اسلامی دانشجویان همچنین روز جمعه در راهپیمایی گسترده مسلمانان علیه پلیس شرکت کرد.

انجمن دانشجویان مسلمان پنسیلوانیا در کنار رویدادهای آگاهی بخش تلاشهایی را برای ارزیابی ساختار سازمانی خود به منظور آمادگی در وضعیتهای مشابه دارند.

این سازمان تا کنون فعالیتهای بسیاری از جمله استخدام روحانی مسلمان برای دانشگاه ها و ساخت نمازخانه در فضای دانشگاه ها را پیگیری کرده است.

مسلمانان آمریکا که تعداد آنها بین 6 تا 8 میلیون تخمین زده می شود از زمان یازدهم سپتامبر تا کنون نسبت به فرسایش حقوق مدنی خود حساس شده اند چرا که باورهای نادرستی از سوی ستادهای تبلیغی، رسانه ها و سیاستمداران علیه اسلام و پیروان آن رواج یافته که این امر بر حس تبعیض و تعصب بر جامعه مسلمان تأثیر گذار بوده است.