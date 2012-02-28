رویکرد کاندیداها در تبلیغات کاسب کارانه نباشد/ تمامی فرآینده رای گیری در انزلی یارانه ای است

کبری مهرورز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه منشور اخلاقی و قانون تبلیغات غیر مجاز به همه کاندیداها تقدیم شده است، افزود: با رعایت اخلاق انتخاباتی بدون هرگونه تنش، انتخاباتی سالم با حضور حداکثری مردم در استان انجام شود.

وی در پاسخ به این پرسش که خطوط قرمز فعالیتهای تبلیغاتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی نامزدها رعایت نشود چه برخوردی با آنان خواهد شد، اظهارداشت: کاندیداهای راه یافته مجلس درصورتیکه مرتکب تخلف انتخاباتی شده باشند اعتبار نامه آنها از سوی فرماندار حوزه انتخابیه تائید نخواهد شد.

جانشین رئیس ستاد انتخابات گیلان گفت: تمامی تخلفاتی که از سوی هواداران کاندیداها صورت می گیرد مستند سازی و از سوی فرمانداران حوزه انتخابیه هر شهرستان به دستگاه قضایی تحویل می شود.

وی افزود: در تمامی شهرستانها و مراکز بخش رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی وجود دارد، تخلفات تبلیغاتی کاندیداها از چشم ماموران قانون و دستگاه قضایی به دور نخواهد بود.

مهرورز ادامه داد: درنهمین دوره انتخابات مجلس از مجموع 25 فرآیند انتخابات، 24 فرآینده در همه حوزههای انتخابیه استان در قالب سیستم اتوماسیون انجام می شود.

وی گفت: تنها در 91 شعبه اخذ رای شهرستان بندرانزلی تمامی فرآیندهای انتخابات بصورت الکترونیکی است و هیچ گونه عملیات دستی انجام نخواهد شد.

جانشین رئیس ستاد انتخابات گیلان با اشاره به اینکه رای گیری در این سیستم برای هرنفر دو دقیقه به طول می انجامد، افزود: در این سامانه 70 میلیون اسامی اعم از واجدین و غیر واجدین ثبت شده است.

وی با بیان اینکه 10 دستگاه الکترونیکی اخذ رای بیشتر برای شهرستان بندر انزلی پیش بینی شده است، یادآورشد: در صورت خرابی یا اختلال از این دستگاهها استفاده خواهد شد.