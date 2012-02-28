دوره آموزشی تغذیه گاوهای شیری با همکاری پردیس کشاورزی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن علوم دامی ایران با همکاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران که در کرج مستقر است، " اولین دوره آموزشی تغذیه گاوهای شیری " را با اهداف آشنایی و ارزیابی کیفی علوفه ها، آشنایی و ارزیابی کیفی اقلام کنسانتره ای، جیره نویسی عملی گاوهای شیری و کار با نرم افزار تخصصی جیره نویسی گاو شیری Amino Cow برگزار می کند.

زمان برگزاری این کارگاه 17 و 18 اسفند ماه 1390 است ضمن اینکه مدرس کارگاه یادشده نیز مهدی دهقان بنادکی( دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تهران) است.

هزینه ثبت نام در این زمینه، 140 هزار تومان برای اعضا و 150 هزار تومان برای غیر اعضا( هزینه ثبت نام شامل هزینه آموزش، پذیرایی و نهار) است ضمن اینکه ظرفیت کارگاه نیز 15 نفر است.

شماره حساب 142617781 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی کرج به نام انجمن علوم دامی ایران برای واریز در نظر گرفته شده و داوطلبان باید برای تکمیل فرایند ثبت نام خود اسکن فیش واریزی و کارت عضویت خود را به پست الکترونیکی iran.isas@gmail.com ارسال کنند ضمن اینکه علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با پردیس کشاورزی یا انجمن علوم دامی ایران تماس بگیرند.

رتبه سوم مسابقات ملی مهارت در فن آوری مد خیاطی توسط شرکت کننده البرزی

شرکت کننده البرزی رتبه سوم کشوری مسابقات ملی مهارت در رشته خیاطی (فن آوری مد) را کسب کرده است.

به این ترتیب، فهیمه آخوندزاده شرکت کننده استان البرز در دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت، موفق به کسب مدال برنز و رتبه سوم کشوری در این مسابقات شده است.

این شرکت کننده که از سوی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در این مسابقات شرکت کرده مرا،حل آماده سازی جهت حضور در این مسابقات را تحت نظر مربیان و کارشناسان این اداره کل طی کرده بود.

سمینار فارغ التحصیلان مهندسی منابع طبیعی فرصتی برای محک زدن آموخته ها