تعداد صندوقهای سیار در ساوجبلاغ و نظرآباد 34 صندوق است

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تعداد 60 صندوق از این تعداد سیار است و از مجموع تعداد صندوقهای اخذ رای ، 123 صندوق به ساوجبلاغ، 82 صندوق به نظرآباد و بقیه به طالقان اختصاص دارد.

وی افزود: پنج هزار و 500 نفر کار برگزاری انتخابات مجلس نهم را در این حوزه بر عهده دارند و این افراد از قشرهای مختلف شهروندان هستند که با کسب آموزش های لازم در قالب هیئت های بازرسی، اعضا شعب، محافظان صندوق، نماینده فرماندار و دیگرعوامل اجرایی سازماندهی شده اند.

حدادی تصریح کرد: شهروندان و ساکنان شهرهای کوچک و روستاها با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری، افرادی را راهی مجلس شورای اسلامی خواهند کرد که زمینه اعتلای اقتدار ملی را بیش از پیش فراهم کنند.

رئیس حوزه انتخابیه ساوجبلاغ ، نظرآباد و طالقان ادامه داد: در این دوره از انتخابات رای هر ایرانی پاسخ کوبنده ای به دشمنان این مرزوبوم اسلامی است.

وی تاکید کرد: حضور یکپارچه مردم درروز 12 اسفند جاری درپای صندوقهای رای بار دیگر به دشمنان ثابت خواهد کرد که توطئه های آنها خدشه ای بر اراده ملی ملت ایران نخواهد داشت.

حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان به طور مشترک یک کرسی نمایندگی درمجلس شورای اسلامی دارند و در این انتخابات 15 نفر کاندیدای نمایندگی هستند که به تبلیغات انتخاباتی می پردازند.