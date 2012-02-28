برنامه های فرهنگی در اولویت کاری سازمان زندانها قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حیدری صبح سه شنبه در جلسه ستاد کاهش آسیب زندانها، با اشاره به اهداف سازمان وبر نامه ریزی مسئولان ارشد زندانهای کشور افزود: گسترش فرهنگ نماز وبرنامه های فرهنگی در بین پرسنل به سلامت نفس وارتقای روحیه خدمتی ایشان کمک شایانی خواهد نمود.

وی بیان داشت: در مجموعه ای که پرسنل وکارکنان آن سلامت کاری داشته باشند، فعالیتهای تعیین شده بر اساس بر نامه ریزیهای بعمل آمده پیش خواهد رفت.

حیدری همچنین بر خورد مناسب با زندانیان وارباب رجوع را از ویژگیهای کارکنان زندانها برشمرد و عنوان کرد: رفتار مناسب وشایسته از خصایص تربیتی واصلاحی ماست و اگر این رفتار و هنجار تغییر کند و انجام نگیرد، الگوی تربیتی از بین خواهد رفت.

مدیر کل زندانهای استان با بیان اینکه تمهیدات لازم در خصوص ایام نوروز باید به نحو مطلوب وشایسته صورت گیرد گفت: جلوگیری از مواد مخدر،‌ بازرسیهای مکرر، طبقه بندی مناسب، پیگیری پرونده های بلا تکلیف وتحت قرار مددجویان باید قبل از تعطیلات عید نوروز به نحو مقتضی پیگیری گردد.

حیدری جلسات شورای طبقه بندی را برای رفع مشکلات مددجویان، جدی عنوان کرد وافزود: مددکاران واجرای احکام زندانها باید بیش از پیش به فکر رفع مشکلات مددجویان باشند و در این ایام نیز باید تلاشی مضاعف داشته باشند.

وی بیان داشت: آنها باید پیگیری عفو، اشتغال، معرفی به ستاد دیه و.. را در اولویتهای کاری خود قرار دهند.

مدیر کل زندانهای استان افزود: همه ما وظیفه داریم ضمن نگهداری متهمین، برای رفع مشکلات وپیگیری پرونده های زندانیان با مراجع قضایی اهتمام وتلاش بیشتری داشته باشیم.