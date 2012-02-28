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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۴

تربیت بدنی باسمنج و تختی تبریز فینالیست لیگ تکواندو شدند

تربیت بدنی باسمنج و تختی تبریز فینالیست لیگ تکواندو شدند

تبریز - خبرگزاری مهر: تیمهای تربیت بدنی باسمنج و تختی تبریز با برتری برابر حریفان خود راهی دیدار نهایی لیگ تکواندو آذربایجان شرقی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم لیگ تکواندو آذربایجانشرقی با برتری تیمهای تربیت بدنی باسمنج و تختی تبریز برابر حریفان و فینالیست شدن این دو تیم پیگیری شد.
لیگ تکواندو آذربایجانشرقی با حضور چهار تیم صعود کننده به این مرحله در سالن هیات تکواندو استان برگزار شد و در پایان تربیت بدنی باسمنج با نتیجه 6 بر 4 تیم آبفا را شکست داد و به فینال این مسابقات صعود کرد،در سوی دیگر میدان تیم تختی تبریز با نتیجه 8 بر 2 بر تیم صنایع قوتی تبریز غلبه کرد و راهی فینال شد.

هفته پایانی لیگ تکواندو 19 اسفند برگزار خواهد شد که تیمهای تختی تبریز و تربیت بدنی باسمنج بازی فینال و تیمهای آبفا و صنایع قوتی بازی رده بندی را برگزار خواهند کرد.

کد مطلب 1545973

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