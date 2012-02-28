ترابیان: فوتسال باید از زیر چتر فوتبال خارج شود/ فوتسال مظلوم است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ترابیان در گردهمایی بزرگ خانواده فوتبال ساحلی و فوتسال کشورمان که امروز سه شنبه در محل کمپ تیم های ملی برگزار شد با بیان این مطلب افزود: در ابتدا باید به خانواده بزرگ فوتسال خوشامد بگویم خانواده‌ای که مدت ها بود آرزو داشت دور هم جمع شوند.

وی با ابراز تشکر از پیشکسوتان فوتبال و فوتسال کشورمان گفت:‌ آنچه لازم می دانم بگویم در درجه اول مظلومیت فوتسال است. بدون شک فوتسال در ایران رشته ورزشی است که به افتخارات بی‌نظیری دست یافته و در 11 دوره مسابقات قهرمانی آسیا به 10 قهرمانی دست یافته و در مسابقات جهانی نیز به افتخاراتی رسیده است.

ترابیان در ادامه با طرح این پرسش که "چرا می گویند فوتسال مظلوم است؟" گفت: فوتسال به این خاطر مظلوم است که به آن توجه نمی‌شود و خواه ناخواه زیر چتر فوتبال قرار می‌گیرد. همیشه اگر فوتبال به افتخاری برسد برای فوتبال است اما اگر فوتبال ناکامی داشته باشد گریبان فوتسال را هم می گیرد.

وی همچنین از محمد مایلی کهن و صادق درودگر تشکر کرد و گفت: باید از تمام افرادی که تا امروز حق فوتسال را زنده کرده‌اند تشکر کنم و امیدوارم حتی ا گر من حضور نداشتم در مدیریت آینده فدراسیون حق این رشته ورزشی به خوبی ادا شود.

وی ضمن یادآوری اینکه ایران صاحب بهترین لیگ‌های فوتسال در دنیا است،‌ گفت: بدون شک در آسیا هیچ کشوری لیگ‌های فوتسال ایران را ندارد. افتخارات تیم ملی فوتسال نیز بر همه روشن است و من نیازی نیست به آنها اشاره‌ای دوباره داشته باشیم.

ترابیان در خاتمه تصریح کرد: من به عنوان مسئول کمیته فوتسال چه در فدراسیون آینده باشم یا نباشم از دوستان می خواهم فوتسال را از فوتبال جدا کنند چرا که تا زمانی که شرایط به همین صورت باشد همین آش است و همین کاسه.