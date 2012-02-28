به گزارش خبرگزاری مهر، بدهی قطعی وزارت نیرو(شرکت توانیر) به شرکتهاى تابعه بنیاد مستضعفان (شرکتهای برق و انرژی پیوند گستر و صنایع برق و انرژی صبا) تا سقف سه هزار و سیصد و سی و شش میلیارد و هشتصد و هشتاد و شش میلیون و ششصد و بیست و هشت هزار و چهارصد و پنج ریال بابت خرید برق با بدهی شرکت های فوق و شرکت های مالی و سرمایه گذاری سینا، مالی و سرمایه گذاری پیشرو و فولاد کاوه پارس به سازمان خصوصی سازی بابت خرید سهام تهاتر می شود.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) موظف است ضمن درج عملیات مالی فوق در گزارش های مالی دولت، مبالغ مربوط را مطابق مصوبات ستاد هدفمندی سازی یارانه ها، حسب مورد در حساب های شرکت توانیر و سازمان هدفمندی سازی یارانه ها ملحوظ کند.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سازمان حسابرسی نیز موظف شده است، اثرات مالی این مصوبه را در صورتهای مالی شرکت توانیر منعکس کند. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

