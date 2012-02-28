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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۸

با وجود تحریمها؛

صادرات بنزین چین به ایران ادامه دارد

صادرات بنزین چین به ایران ادامه دارد

خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد چین با وجود تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران، همچنان به صادرات بنزین به این کشور ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چین که بزرگترین واردکننده نفت ایران در جهان است اخیرا تحریم آمریکا علیه شرکت "ژوهای ژنرونگ" از فروشندگان  بنزین به ایران را تقبیح کرده بود و آن را غیر منطقی دانسته بود.

به گزارش منابع آگاه چین از ابتدای سال 2012 تاکنون 350 هزار تن بنزین به ایران صادر کرده است.

بر این اساس شرکت های دولتی چین از جمله "یونیپک"، "ژوهای ژنرونگ" و "چاینا اویل" از تامین کنندگان بنزین ایران بوده اند که با وجود تحریمهای آمریکا همچنان به صادرات بنزین موردنیاز ایران ادامه داده اند.

کد مطلب 1545979

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