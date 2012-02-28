تیم بسکتبال جهش ترابری قم مغلوب همیاری زنجان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال جهش ترابری قم شامگاه دوشنبه در دیداری از هفته دور رفت مرحله پلی آف رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور در مصاف با تیم همیاری شهرداری زنجان تیم رده نهم جدول رده بندی این فصل هم مغلوب شد.



در حالی که رقابت های مرحله گروهی لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور نتایج خوبی برای نماینده بسکتبال قم به همراه نداشت، تیم بسکتبال جهش ترابری قم در اولین بازی خارج از خانه خود در مرحله پلی آف مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور با اینکه مقابل میزبان بازی خوبی ارائه کرد و بهتر از چند مسابقه قبل ظاهر شد اما در نهایت مغلوب میزبان خود تیم بسکتبال همیاری شهرداری زنجان شد.



هفت گل برتری همیاری زنجان بر جهش ترابری قم



دیدارهای دور رفت مرحله پلی آف مسابقات این فصل لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور شامگاه دوشنبه هشتم اسفندماه در تهران و زنجان برگزار شد و بر اساس برنامه سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال در یکی از دیدارهای مهم این مرحله جهش ترابری قم و همیاری شهرداری زنجان در سالن شهید بهشتی شهر زنجان به میدان رفتند که برنده میدان تیم میزبانی یعنی همیاری شهرداری زنجان بود.



تیم بسکتبال جهش ترابری قم در این دیدار حساس برابر تیم بسکتبال همیاری شهرداری زنجان یکی از تیم های تازه وارد به مسابقات این فصل لیگ برتر بسکتبال کشور در حالی تن به شکست 67 بر 60 داد که در هر چهار کوارتر این مسابقه نیز نتیجه از آن میزبان بود.



در کواتر اول این دیدار بسکتبالیست‌های جهش ترابری قم با امتیاز 15 بر 10 نتیجه را واگذار کردند اما در کوارتر دوم بازی دو تیم به تساوی 17 بر 17 انجامید تا نیمه نخست با حساب 32 بر 27 به سود تیم همیاری شهرداری زنجان به پایان برسد.



در کوارتر سوم و در اولین زمان 10 دقیقه ای نیمه دوم دیدار دو تیم بسکتبال جهش ترابری قم و همیاری شهرداری زنجان، شاگردان عباس آقا کوچکی بهتر از نیمه نخست بازی کردند و با اینکه 18 بر 15 مغلوب شدند اما در کوارتر چهارم با حساب 18بر 17 حریف خود را شکست دادند.



جهش ترابری قم میزبانی دیدار برگشت با همیاری زنجان



تیم بسکتبال جهش ترابری قم برای بقا در لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاه های کشور از ساعت 16 عصر روز پنجشنبه یازدهم اسفند ماه در دیدار برگشت مرحله نخست پلی آف لیگ برتر بسکتبال در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم از تیم همیاری شهرداری زنجان پذیرایی خواهد کرد.



تیم بسکتبال جهش ترابری قم در جدول رده بندی مرحله گروهی لیگ برتر بسکتبال کشور با کسب سه پیروزی و 9 باخت با 25 امتیاز در مکان آخر جدول قرار گرفت و در مرحله پلی آف باید با تیم رده نهم جدول رده بندی لیگ برتر بسکتبال یعنی همین تیم همیاری زنجان مسابقه بدهد.



در مرحله پلی آف چهار تیم پائین جدول رده بندی لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور، تیم رده نهم با تیم رده دوازدهم دیدار می کند و تیم رده دهم با تیم رده یازدهم مسابقه می دهد که تیم برتر هر یک از این بازی ها در سه بازی مشخص می شود.

