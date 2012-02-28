بررسی نقش تشویق در تربیت کودکان در برنامه "صراط"

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه با حضور حجت‌الاسلام شاه‌محمدی به عنوان کارشناس قرآنی نقش تشویق راههای تشویق صحیح برای تربیت کودک مطرح می شود.

اصل تشویق و تنبیه به عنوان امری مسلم در تربیت اسلامی شناخته و پذیرفته شده است و اصولاً بهشت و جهنم ، انذار و تبشیر پیامبران ، آیه های مربوط به پاداش و کیفر، وعده و وعیدهای شوق انگیز و خوفناک و ... همه جلوه هایی از تشویق و تنبیه هستند.

برنامه رادیویی "صراط" کاری از گروه قرآن و معارف عمومی است که روزهای چهارشنبه از ساعت 10:05 دقیقه به مدت 55 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود .