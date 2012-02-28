انتخابات مبنای مشروعیت اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری صبح سه شنبه در دیدار اعضای ستاد انتخابات استان با آیت الله محمدعزالدین حسینی زنجانی اظهار داشت: انتخابات از منظر سیاسی اصلی ترین منبع قدرت نرم نظام است و تقویت اقتدار و امنیت ملی در مقابل نظام سلطه و تحریم ها را به دنبال دارد.

وی افزود: از دیدگاه بین المللی انتخابات عامل بازدارنده در مقابل تهدیدات دشمنان و انواع تحریم ها خواهد بود و همچنین باعث معرفی الگوی نظام مردم سالار دینی به دنیا و تقویت بیداری اسلامی خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی انتخابات را از دیدگاه قانون امری مهم و حیاتی عنوان کرد و گفت: بر اساس اصل 60 قانون اساسی اداره کشور باید به اتکای آرای عموم مردم انجام شود.