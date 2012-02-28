سهم ناچیز ایران در 9 کمیته 7 نفره فیبا آسیا/ عضویت کمیته فنی از دست رفت

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون بسکتبال آسیا (فیباآسیا) 9 کمیته فعال به نام‌های مربیان، پزشکی، فنی، مسابقات، بازرگانی، جوانان، بانوان، ویلچر و مالی دارد که هر یک متشکل از 6 عضو و یک رئیس هستند. به طور معمول اعضا و روسای کمیته‎های فیباآسیا حداکثر پس از گذشت یک ماه از آخرین انتخابات آسیایی بسکتبال معرفی می‎شوند اما این بار آنها با تاخیر دو ساله انتخاب شدند!

دو سال پیش آخرین دوره انتخابات کنفدراسیون بسکتبال آسیا در قالب کنگره فیباآسیا به میزبانی مالزی برگزار شد که طی آن "شیخ صعود آل ثانی" با کسب 26 رای و برای سومین بار ریاست این کنفدارسیون را برعهده گرفت. در این کنگره محمود مشحون از پذیرفتن پیشنهاد نایب رئیسی خودداری کرد اما به عنوان دبیرکل اجتماعی فیباآسیا معرفی شد. ضمن اینکه مسئولیت کمیته ویلچر هم به وی سپرده شد.

قرار بود پس از گذشت حداکثر یک ماه از این انتخابات، اعضای تشکیل دهنده کمیته‎های فیباآسیا براساس گزینه‎های پیشنهادی کشورهای عضو انتخاب و معرفی شوند اما این کار انجام نشد تا اینکه بالاخره چند روز پیش کنفدراسیون بسکتبال آسیا اسامی کمیته‎های هفت نفره خود را اعلام کرد اما سهم ایران از 63 کرسی عضویت یا ریاست در کمیته‏های فیباآسیا تنها دو کرسی بود.

براساس اعلام کنفدراسیون بسکتبال آسیا محمدرضا مشحون (مدیر سازمان تیم‎های ملی) و رامین طباطبایی تنها افراد ایرانی هستند که برای حضور در دوره جدید فعالیت‎های کمیته‎های این کنفدراسیون انتخاب شده‎اند. مشحون و طباطبایی به ترتیب به عنوان عضو کمیته مربیان و کمیته پزشکی انتخاب شده‎اند اما ایران از عضویت در سایر کمیته‌ها هیچ سهمی ندارد.

این در حالی است که ایران پیش از این در کمیته فنی فیباآسیا که یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین کمیته‌ها در هر فدراسیون و کنفدراسیونی است، صاحب کرسی بود. نصرت الله جعفریان، ناظر ایرانی فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا) که حضور در پنج دوره جام جهانی و رویدادهای آسیایی زیادی را تجربه کرده است 12 سال متوالی عضو کمیته فنی فیباآسیا بود. وی طی این مدت نسبت به تاخیر در معرفی اعضای جدید کمیته‌ها به فیباآسیا اعتراض هم کرده بود اما در ترکیب جدید کمیته‌ فنی جایی ندارد!

بسکتبال ایران دو دوره متوالی قهرمان آسیا بود و با وجود سقوطی که در جام ملت‌های گذشته داشت همچنان از قدرت‎های آسیا به شمار می‏رود اما سهم زیاد و تاثیرگذاری در کمیته‎های فیباآسیا ندارد در حالیکه کشورهایی مانند چین، کره‎جنوبی، هنگ‌کنگ و ماکائو مانند همیشه و به دلیل اختلاف نظر با فیباآسیا هیچ نماینده‎ای را برای عضویت در کمیته‎های آسیایی بسکتبال معرفی نکرده‎اند و در غیاب این کشورها دیگر کشورها به خصوص از غرب آسیا سهم بیشتری در انتخاب‎های اخیر داشته‎اند.