سهم ناچیز ایران در 9 کمیته 7 نفره فیبا آسیا/ عضویت کمیته فنی از دست رفت

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون بسکتبال آسیا (فیباآسیا) 9 کمیته فعال به نامهای مربیان، پزشکی، فنی، مسابقات، بازرگانی، جوانان، بانوان، ویلچر و مالی دارد که هر یک متشکل از 6 عضو و یک رئیس هستند. به طور معمول اعضا و روسای کمیتههای فیباآسیا حداکثر پس از گذشت یک ماه از آخرین انتخابات آسیایی بسکتبال معرفی میشوند اما این بار آنها با تاخیر دو ساله انتخاب شدند!
دو سال پیش آخرین دوره انتخابات کنفدراسیون بسکتبال آسیا در قالب کنگره فیباآسیا به میزبانی مالزی برگزار شد که طی آن "شیخ صعود آل ثانی" با کسب 26 رای و برای سومین بار ریاست این کنفدارسیون را برعهده گرفت. در این کنگره محمود مشحون از پذیرفتن پیشنهاد نایب رئیسی خودداری کرد اما به عنوان دبیرکل اجتماعی فیباآسیا معرفی شد. ضمن اینکه مسئولیت کمیته ویلچر هم به وی سپرده شد.
قرار بود پس از گذشت حداکثر یک ماه از این انتخابات، اعضای تشکیل دهنده کمیتههای فیباآسیا براساس گزینههای پیشنهادی کشورهای عضو انتخاب و معرفی شوند اما این کار انجام نشد تا اینکه بالاخره چند روز پیش کنفدراسیون بسکتبال آسیا اسامی کمیتههای هفت نفره خود را اعلام کرد اما سهم ایران از 63 کرسی عضویت یا ریاست در کمیتههای فیباآسیا تنها دو کرسی بود.
براساس اعلام کنفدراسیون بسکتبال آسیا محمدرضا مشحون (مدیر سازمان تیمهای ملی) و رامین طباطبایی تنها افراد ایرانی هستند که برای حضور در دوره جدید فعالیتهای کمیتههای این کنفدراسیون انتخاب شدهاند. مشحون و طباطبایی به ترتیب به عنوان عضو کمیته مربیان و کمیته پزشکی انتخاب شدهاند اما ایران از عضویت در سایر کمیتهها هیچ سهمی ندارد.
این در حالی است که ایران پیش از این در کمیته فنی فیباآسیا که یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین کمیتهها در هر فدراسیون و کنفدراسیونی است، صاحب کرسی بود. نصرت الله جعفریان، ناظر ایرانی فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا) که حضور در پنج دوره جام جهانی و رویدادهای آسیایی زیادی را تجربه کرده است 12 سال متوالی عضو کمیته فنی فیباآسیا بود. وی طی این مدت نسبت به تاخیر در معرفی اعضای جدید کمیتهها به فیباآسیا اعتراض هم کرده بود اما در ترکیب جدید کمیته فنی جایی ندارد!
بسکتبال ایران دو دوره متوالی قهرمان آسیا بود و با وجود سقوطی که در جام ملتهای گذشته داشت همچنان از قدرتهای آسیا به شمار میرود اما سهم زیاد و تاثیرگذاری در کمیتههای فیباآسیا ندارد در حالیکه کشورهایی مانند چین، کرهجنوبی، هنگکنگ و ماکائو مانند همیشه و به دلیل اختلاف نظر با فیباآسیا هیچ نمایندهای را برای عضویت در کمیتههای آسیایی بسکتبال معرفی نکردهاند و در غیاب این کشورها دیگر کشورها به خصوص از غرب آسیا سهم بیشتری در انتخابهای اخیر داشتهاند.
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