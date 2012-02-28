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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۴

آیت الله زنجانی:

نامزدهای مجلس از دادن وعده های غیر عملی به مردم اجتناب کنند

نامزدهای مجلس از دادن وعده های غیر عملی به مردم اجتناب کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان ضمن اعلام وجوب حضور و مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی به نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس توصیه کرد تا از دادن وعده های غیر منطقی و غیر عملی به مردم اجتناب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدعزالدین حسینی زنجانی صبح سه شنبه در دیدار با  اعضای ستاد انتخابات استان در تبیین ویژگی های کاندیدای اصلح تصریح کرد: متعهد بودن به نظام، انقلاب و رهبری و همچنین مردم داری و خدمت صادقانه و بی منت از جمله صفاتی است که یک نماینده باید به آن متصف باشد.

این مرجع مهمترین امتیاز انقلاب اسلامی ایران را مردمی بودن آن دانست و گفت: مردم یکی از ارکان انتخابات هستند و تمامی دست اندرکاران باید زمینه حضور گسترده آنان را فراهم کنند.

آیت الله زنجانی افزود: مردم در تمامی عرصه های انقلاب حضوری چشم گیر و گسترده داشته و دارند و در این انتخابات نیز حماسه ای دیگر از حضور خود در تاریخ ثبت خواهند کرد.

وی در ادامه درباره  وضعیت معیشتی مردم و نظارت بر بازار به حاضران تاکید کرد.

گفتنی است این دیدار در بیت این مرجع صورت گرفت.

کد مطلب 1545988

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