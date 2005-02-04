تساوي مدعيان در دورهاي اول و دوم

به گزارش خبرگزاري " مهر" احسان قائم مقامي استاد بزرگ ايران در دور اول با " تيگوان پتروسيان" استاد بزرگ ارمنستان به نتيجه مساوي رسيد و سپس همين نتيجه را در مقابل " آبيجيد كونته " استاد بزرگ هندوستان در دور دوم كه پيش از ظهر پنجشنبه برگزار شد ، تكرار كرد. " تيگران پتروسيان"هم در دور دوم با "جميل آقاماليف" استاد بزرگ آذربايجان مساوي كرد. " آقاماليف " در دور نخست مرتضي محجوب را شكست داد.

در ساير ديدارهاي دور اول الشن مرادي بر آتوسا پوركاشيان پيروز شد و ديدار آسانف استاد بزرگ قزاقستان با مرتضي دربان، شادي پريدر با محسن شعرباف و "يوگئي گليرزوف" استاد بزرگ روسيه با " آبيجيد كونته " از هندوستان با نتيجه مساوي به پايان رسيد.

رقابت هاي جام استاد بزرگي كيش تا روز 21 بهمن ماه ادامه خواهد يافت و هنوز ديدارهاي مرتضي محجوب با آسانف قزاق، شادي پريدر با پوركاشيان و الشن مرادي با گليرزوف" در دور دوم به پايان نرسيده است. در يك ديدار ديگر اين دور محسن شعرباف بر مرتضي دربان فائق آمد.