محمدرضا داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه برای انجام تغییرات و انتصاب‎ها عجله نخواهد شد، اظهار داشت: فقط به صرف اینکه ساختار و سیستم اجرایی فدراسیون تغییرکند، کار نمی‌کنیم. تغییر و تحولات اگر در جهت مثبت باشد می‎تواند تاثیرگذار باشد در غیر اینصورت از انجام جابه‎جایی‎ها متضرر هم خواهیم شد.

وی تصریح کرد: به همین دلیل با وجود لزوم تغییرات عجله‎ای برای انجام آن نداریم. برای افراد حاضر در فدراسیون و فعالیت‌های آنها ارزش زیادی قائل هستیم اما تصمیم و هدف ما آینده والیبال است به همین دلیل با حوصله بررسی‎های لازم را در مورد تغییرات مورد نظر و گزینه‎های پیشنهادی انجام می‎دهیم سپس آنها را نهایی می‌کنیم.

رئیس فدراسیون والیبال که از مجمع انتخاباتی این فدراسیون برای معرفی دبیر، نایب رئیس و خزانه‌دار اختیار گرفته است، یادآور شد: همزمان برای ایجاد تغییرات لازم در برخی کمیته‎ها هم برنامه داریم. در کل سیستم اجرایی فدراسیون را جوانتر می‎کنیم. در این راستا داشتن تحصیلات عالیه، تجربه و سابقه ملی‎پوش بودن از جمله پارامترهای اصلی برای همکاری با افراد است.

داورزنی در پاسخ به این پرسش که "دبیر یکی از مسئولیت‎های مهم و تاثیرگذار در هر فدراسیونی است. آیا برای تغییر این پست در والیبال هم برنامه دارید؟"، گفت: درخشنده (دبیر فعلی فدراسیون) تجربه‎های زیادی دارد ضمن اینکه عضو کمیته مسابقات آسیا و جهان است اما ما به دنبال جوان‎تر کردن ساختار فدراسیون هستیم پس اگر دبیر جدید انتخاب کنیم از دبیر فعلی در جای دیگر بهره می‎بریم. ضمن اینکه برای دبیری فدارسیون باید گزینه‌ای را پیدا کنیم که ویژگی‌های این پست را داشته باشد.

وی در مورد مهلت فدراسیون والیبال برای انجام تغییرات نهایی در ساختار و سیستم اجرایی این فدراسیون خاطرنشان کرد: برای هر تغییر وقتی به نتیجه رسیدیم وارد عمل می‌شویم. شاید برخی تغییرات و انتصاب‌ها تا پایان سال جاری انجام شود اما اینکه انجام برخی جابه‌جایی‌ها به سال آینده هم کشیده شود، بعید نیست.

داورزنی تاکید کرد: در کل به دنبال ایجاد تغییرات در ساختار و سیستم اجرایی فدراسیون هستیم اما نه در حد "خانه تکانی"؛ به غیر از ایام نوروز تا زمان رقابت‎های انتخابی المپیک فقط 50 روز فرصت داریم پس چنان تغییراتی انجام نمی‎دهیم که در اجرای برنامه‎ها دچار مشکل شویم. شاید این تغییرات در بستر چند ماهه انجام شود.

رئیس فدراسیون والیبال در مورد دو انتصاب اخیر برای معرفی مدیر تیم‌های ملی و رئیس سازمان تیم‌های ملی هم توضیح داد و اظهار داشت: مسئولیت مدیر تیم‎های ملی در بخش سرپرستی است و هیچ ارتباطی با مدیر فنی ندارد. هر تیم یک سرپرست دارد و به واقع مدیر تیم‎های ملی سرپرست آنهاست برای اینکه بتواند هماهنگ کننده برنامه‎های تیم‎های ملی باشد. از نظر ما عباس مفیدی بیشتر از هر فرد دیگری قابلیت‎های این کار را داشت.

داورزنی ادامه داد: سازمان تیم‎های ملی هم یک نیاز در والیبال بود. برای اداره چنین نهادی به وجود فردی نیاز بود که به لحاظ علمی، عملی، تجربه و حتی شخصیتی مقبولیت بالایی داشته باشد. خسرو ابراهیم که مدرس FIVB نیز است بهترین گزینه بود.

وی تصریح کرد: هدف از تشکیل سازمان تیم‌های ملی و معرفی مدیر تیم‌های ملی حرکت در چارچوب اخلاقی و انضباطی است. مسئولیت‎های سازمان تیم‎های ملی و مدیرتیم‎های ملی جدا از یکدیگر است اما آنها مکمل یکدیگرند.