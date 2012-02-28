محمدرضا داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه برای انجام تغییرات و انتصابها عجله نخواهد شد، اظهار داشت: فقط به صرف اینکه ساختار و سیستم اجرایی فدراسیون تغییرکند، کار نمیکنیم. تغییر و تحولات اگر در جهت مثبت باشد میتواند تاثیرگذار باشد در غیر اینصورت از انجام جابهجاییها متضرر هم خواهیم شد.
وی تصریح کرد: به همین دلیل با وجود لزوم تغییرات عجلهای برای انجام آن نداریم. برای افراد حاضر در فدراسیون و فعالیتهای آنها ارزش زیادی قائل هستیم اما تصمیم و هدف ما آینده والیبال است به همین دلیل با حوصله بررسیهای لازم را در مورد تغییرات مورد نظر و گزینههای پیشنهادی انجام میدهیم سپس آنها را نهایی میکنیم.
رئیس فدراسیون والیبال که از مجمع انتخاباتی این فدراسیون برای معرفی دبیر، نایب رئیس و خزانهدار اختیار گرفته است، یادآور شد: همزمان برای ایجاد تغییرات لازم در برخی کمیتهها هم برنامه داریم. در کل سیستم اجرایی فدراسیون را جوانتر میکنیم. در این راستا داشتن تحصیلات عالیه، تجربه و سابقه ملیپوش بودن از جمله پارامترهای اصلی برای همکاری با افراد است.
داورزنی در پاسخ به این پرسش که "دبیر یکی از مسئولیتهای مهم و تاثیرگذار در هر فدراسیونی است. آیا برای تغییر این پست در والیبال هم برنامه دارید؟"، گفت: درخشنده (دبیر فعلی فدراسیون) تجربههای زیادی دارد ضمن اینکه عضو کمیته مسابقات آسیا و جهان است اما ما به دنبال جوانتر کردن ساختار فدراسیون هستیم پس اگر دبیر جدید انتخاب کنیم از دبیر فعلی در جای دیگر بهره میبریم. ضمن اینکه برای دبیری فدارسیون باید گزینهای را پیدا کنیم که ویژگیهای این پست را داشته باشد.
وی در مورد مهلت فدراسیون والیبال برای انجام تغییرات نهایی در ساختار و سیستم اجرایی این فدراسیون خاطرنشان کرد: برای هر تغییر وقتی به نتیجه رسیدیم وارد عمل میشویم. شاید برخی تغییرات و انتصابها تا پایان سال جاری انجام شود اما اینکه انجام برخی جابهجاییها به سال آینده هم کشیده شود، بعید نیست.
داورزنی تاکید کرد: در کل به دنبال ایجاد تغییرات در ساختار و سیستم اجرایی فدراسیون هستیم اما نه در حد "خانه تکانی"؛ به غیر از ایام نوروز تا زمان رقابتهای انتخابی المپیک فقط 50 روز فرصت داریم پس چنان تغییراتی انجام نمیدهیم که در اجرای برنامهها دچار مشکل شویم. شاید این تغییرات در بستر چند ماهه انجام شود.
رئیس فدراسیون والیبال در مورد دو انتصاب اخیر برای معرفی مدیر تیمهای ملی و رئیس سازمان تیمهای ملی هم توضیح داد و اظهار داشت: مسئولیت مدیر تیمهای ملی در بخش سرپرستی است و هیچ ارتباطی با مدیر فنی ندارد. هر تیم یک سرپرست دارد و به واقع مدیر تیمهای ملی سرپرست آنهاست برای اینکه بتواند هماهنگ کننده برنامههای تیمهای ملی باشد. از نظر ما عباس مفیدی بیشتر از هر فرد دیگری قابلیتهای این کار را داشت.
داورزنی ادامه داد: سازمان تیمهای ملی هم یک نیاز در والیبال بود. برای اداره چنین نهادی به وجود فردی نیاز بود که به لحاظ علمی، عملی، تجربه و حتی شخصیتی مقبولیت بالایی داشته باشد. خسرو ابراهیم که مدرس FIVB نیز است بهترین گزینه بود.
وی تصریح کرد: هدف از تشکیل سازمان تیمهای ملی و معرفی مدیر تیمهای ملی حرکت در چارچوب اخلاقی و انضباطی است. مسئولیتهای سازمان تیمهای ملی و مدیرتیمهای ملی جدا از یکدیگر است اما آنها مکمل یکدیگرند.
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