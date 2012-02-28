فیلمبرداری فیلم "محمد(ص)" در کرمان به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از یک ماه است که فیلمبرداری این فیلم در استان کرمان پی گرفته شده، در این محل فیلمبرداری بخش‌هایی از صحنه‏های مربوط به حمله ابرهه، بخش‏هایی از مدینه و حرکت کاروانیان بین مکه و مدینه در نقاط مختلف استان کرمان انجام شده است.

با پایان یافتن بخش‏های مربوط به استان کرمان، گروه از ده روز دیگر کار خود را در لوکیشن پیش‌بینی شده بعدی در استان قم ادامه خواهد داد.

فیلمبرداری این فیلم تاکنون علاوه‌بر استان کرمان در عسلویه و شهرک سینمایی نور در حوالی شهر قم، صورت گرفته‌است. در این پروژه مذهبی-تاریخی که با حضورعوامل حرفه‌ای و شاخص خارجی و داخلی در حال ساخت است، بازیگرانی چون علیرضا شجاع نوری، مهدی پاکدل، محسن تنابنده، مینا ساداتی، ساره بیات و پانته‏آ مهدی‏نیا نقش آفرینی می‏کنند.

داستان فیلم سینمایی "محمد(ص)" از دوران جاهلیت و به هنگام تولد آخرین پیامبر خدا حضرت محمد(ص) آغاز شده و در 12 سالگی ایشان در اولین سفر به همراه عمویشان، ابوطالب، به شام پس از رسیدن به صومعه بحیرا به پایان می رسد. بحیرا راهبی مسیحی است که درباره ظهور آخرین پیامبر به ابوطالب بشارت می‌دهد. این فیلم توسط موسسه سینمایی نورتابان تهیه می‌شود.

مجیدی تا کنون ساخت فیلم‌هایی چون "بید مجنون"، "رنگ خدا"، "باران"، "آواز گنجشکها"، "بچه های آسمان" و... را برعهده داشته است.