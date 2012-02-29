مشارکت عمومی در انتخابات نمایشی از همبستگی ملت است

به گزارش خبرگزاری مهردر قسمتی از این بیانیه آمده است: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی افق جدیدی را پیش روی انقلاب اسلامی می گشاید و گام بلندی در راستای آرمان های بلند امام راحل(ره) و رهبر فرزانه انقلاب است.

این بیانیه می افزاید: با توجه به حساسیت تاریخی در حال حاضر، آمریکا و جبهه استکباری و صهیونیستی غرب برای به زانو در آوردن ایران کمر همت بسته اند و از همه ابزار خود جهت تحقق این نیت شوم بهره می برند.

بیانیه هیئت های مذهبی و کانون های فرهنگی بانوان شاهرود اضافه می کند: استکبار جهانی از یک سو بر علیه ایران اسلامی جنگ نرم برپا کرده و به فتنه گران داخلی دل خوش کرده اند و از سوی دیگر می کوشند تا با ابزار نخ نما شده ای همچون تحریم اقتصادی مردم را از حمایت نظام باز دارند.

این بیانیه در پایان با تاکید بر حضور حداکثری مردم در انتخابات اظهار می دارد: حضور پرشور و هوشمندانه مردم در صحنه های سرنوشت ساز کشور اسلامی، نشان از بیداری و بصیرت ملت ایران است.