حمیدرضا صالحی در گفتگو با مهر درباره پیشنهاد جدید وزارت نیرو برای عرضه اوراق مشارکت فروخته نشده برق و آب بابت طلب پیمانکاران و سازندگان داخلی گفت: در صورتی که این اوراق مشارکت فروخته نشده قابلیت نقد شدن در بانک عامل را داشته باشد، امکان تهاتر بدهی‌ها با اوراق مشارکت وجود دارد.

دبیر سندیکای صنعت برق ایران با اعلام اینکه بانکهای عامل باید از اوراق مشارکت فروخته نشده آب و برق به پیمانکاران حمایت کنند، تصریح کرد: در حال حاضر با افزایش بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و سازندگان صنعت برق، مشکلات این بخش برای پرداخت برخی از عوارض گمرکی و مالیاتی دو چندان شده است.

وی افزود: بخش خصوصی از دریافت اوراق مشارکت به جای طلب خود در صورتی‌که سازمان امور مالیاتی و یا گمرک از برداشت این اوراق به جای طلب پیمانکاران حمایت کند، استقبال خواهد کرد.

این فعال اقتصادی با یادآوری اینکه هم اکنون حجم بدهی‌های وزارت نیرو به سندیکای سازندگان تجهیزات و پیمانکاران صنعت برق کشور به بیش از پنج هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، اظهار داشت: در سالجاری حدود 200 میلیارد تومان از این بدهی‌ها که حدود چهار درصد از حجم کل بدهی‌ها را شامل می شود، توسط وزارت نیرو پرداخت شده است.

صالحی با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت تولید 64 هزار مگاوات تولید برق در نیروگاه‌های کشور با مشارکت پیمانکاران و سازندگان داخلی ایجاد شده است، تاکید کرد: عدم تدوین راهکار مشخص از سوی دولت در پرداخت این بدهی ها مشکلات متعددی را برای طرحهای افزایش و یا پایداری تولید برق در سطح کشور ایجاد می کند.

دبیر سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه پیشنهاد اخیر وزارت نیرو برای واگذاری سهام نیروگاه ها به جای طلب به پیمانکاران صرفه و توجیه اقتصادی ندارد، بیان کرد: با توجه به کاهش نقدینگی وزارت نیرو این وزارتخانه توانایی پرداخت تضمینی پول برق به تولیدکنندگان داخلی را ندارد.

وی همچنین با اشاره به برنامه ریزی وزارت نیرو برای واگذاری سهام شرکتهای توزیع برق در سال 91 اعلام کرد: پیمانکاران آمادگی دریافت سهام این شرکتها را به جای طلب معوق خود دارند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه در صورت واگذاری سهام شرکتهای توزیع برق به پیمانکاران و سازندگان حتی هزینه و قیمت تمام شده برق کاهش پیدا خواهد کرد، تبیین کرد: این وعده در صورتی محقق می شود که وزارت نیرو مسئولیت وصل قبوض برق را به پیمانکاران واگذار کند.

به گزارش مهر، مجید نامجو وزیر نیرو اخیرا با تاکید بر اینکه اگر اوراق مشارکت فروش نرفت، وزارت نیرو می تواند بر اساس توافق با بانک مرکزی این اوراق را به طلبکاران خود پرداخت کند، گفته است: این ظرفیتی است که از طرف دولت در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته است.

این عضو کابینه دولت دهم با اشاره به اینکه فروش اوراق مشارکت برای صنعت آب و برق در سال آینده نیز در بودجه دیده شده است، تاکید کرده است: افزایش ظرفیت 19 درصدی بخش آب و 26 درصدی بخش برق شامل فروش اوراق مشارکت نیز می‌شود.



وزارت نیرو امسال مجوز فروش سه هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را از دولت دریافت کرده که این دستگاه دولتی قصد دارد بخشی از اوراق فروخته نشده را در اختیار طلبکاران خود قرار دهد.