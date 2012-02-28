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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

دو خبر از دو و میدانی/

تیم ملی پیاده‌روی به ژاپن می رود/ ملی‌پوشان صحرا فردا مشخص می‌شوند

تیم ملی پیاده‌روی به ژاپن می رود/ ملی‌پوشان صحرا فردا مشخص می‌شوند

تیم ملی پیاده روی ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا روز هجدهم اسفند عازم ژاپن می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  تیم ملی پیاده روی ایران پس از  پشت سر گذاشتن سه مرحله اردوی تدارکاتی ، 18 اسفندماه راهی ژاپن می شود. قرار است، ابراهیم رحیمیان رکورددار و قهرمان پیاده روی ایران به همراه وحید سپاهی یکی دیگر از ملی پوشان ایران به این رقابت ها اعزام شوند. مسابقات پیاده روی قهرمانی آسیا 21 اسفندماه سال جاری در شهر نومی سیتی ژاپن برگزار خواهد شد.

همچنین آخرین مرحله انتخابی تیم ملی صحرانوردی  اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا، فردا چهارشنبه در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود. در هر رده سنی چهار ورزشکار به مسابقات قهرمانی آسیا در چین اعزام خواهند شد. مسابقات صحرانوردی آسیا قرار است پنجم فروردین ماه سال 91 در کنگ ژن چین برگزار شود.

کد مطلب 1545997

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