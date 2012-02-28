دستگاه های البرز بستر حضور مردم در انتخابات را فراهم کنند

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دستگاه های استان البرز بستر حضور مردم در انتخابات را فراهم کنند.



وی ادامه داد: مشارکت گسترده مردم در انتخابات برگ زرینی در تعیین سرنوشت آنها است، دستگاه های مختلف باید زمینه حضور مردم را فراهم کنند تا یک مجلس با حضور و مشارکت گسترده مردم برای اداره و نظارت قوانین در چهار سال آینده شکل گیرد.



استاندار البرز گفت: این حضور حداکثری مردم تیر دیگری بر قلب دشمنان خواهد بود که امروزه تپندگی آن در حال کم شدن است.



فرهادی اظهار داشت: امام راحل انقلاب را به گونه ای طراحی کرد که تا ظهور امام عصر(عج) باقی بماند که نشات گرفته از نهضت انبیاء و اولیا الهی است.



وی افزود: در طول 33 انقلاب اسلامی اگر مردم را از انقلاب حذف کنیم شکست انقلاب 100 درصد می شد ولی امام راحل مردم سالاری دینی با محوریت ولایت فقیه پایه ریزی کرد که در مقابل هر طوفان شکننده مقاوم است.



استاندار البرز گفت: شهروندان کرج روز 22 بهمن یک راهپیمایی بی نظیر در طول 33 سال انجام داده است.