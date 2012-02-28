به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «دانستنی‌های زمین» نوشته دینا زایک به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس سازمان زمین‌شناسی و برای گروه سنی ج و د به چاپ رسیده است.

ترجمه این کتاب را حمیده محمدی انجام داده و بازنویسی و ویراستاری ادبی آن برعهده پیمان پورشکیبایی بوده است. البته بازنگری و ویراستاری علمی را هم رضا جدیدی برعهده داشته است.

این کتاب جلد نخست از سری کتاب‌های آموزشی علوم زمین برای کودکان و نوجوان انتشارات جوان امروز است که همراه با آزمایش‌های کاربردی تلاش دارد مخاطبان خود را با دانستی‌های زمین آشنا کند.

این کتاب سرشار از آزمایش‌های شادی‌بخش، سرگرم‌کننده و دست‌یافتنی است و همه موارد را درباره سیاره زمین، ترکیبات، اتمسفر، زندگی روی زمین بازگو می‌کند.

«دانستی‌های زمین» سعی دارد آگاهی کودکان و نوجوانان را با مفاهیم کاربردی زمین‌شناسی ارتقا بخشد. آزمایش‌های کتاب نیز در پایان آن به صورت مسابقه طراحی شده تا با انجام آنها برنده جایزه نیز بشوند.

کتاب دارای هفت فصل با نام‌های زمین، ماده، لیتوسفر، هیدروسفر، اتمسفر، زندگی روی زمین و زمین پیوسته دگرگون ما است.

این اثر 124 صفحه‌ای در اصل کتابی آموزشی است که همراه با تصویر سعی دارد مفاهیم زمین‌شناسی و جغرافیایی را به بچه‌ها آموزش دهد. کتاب حاضر می‌تواند به عنوان منبعی جانبی در کنار کتاب‌های مدرسه به کار گرفته شود تا بچه‌ها با علاقه بیشتری مطالب آموزشی را دنبال کنند.

«دانستنی‌های زمین» در شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 7 هزار تومان منتشر شده است.