ورزشهای انفرادی باید به جایگاه اصلی خود برسند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل سعیدی روز سه شنبه در جمع تعدادی از قهرمانان و ورزشکاران ورزشهای انفرادی استان گفت: ورزشهای انفرادی در یک جامعه به همان اندازه که ورزشهای گروهی همانند فوتبال علاقه مند دارد، طرفداران و ورزشکاران خاص خود را دارد که نباید زیر سایه سایر رشته های ورزشی محو بماند و لازم است که به این رشته ها نیز توجه ویژه ای شود.

وی افزود: تنوع رشته های ورزشی باعث می شود که هر فردی به هر رشته ای که علاقه دارد، بپردازد و در این میان آن فرد نباید با محدودیتها و مشکلات مواجه شود که لازمه آن نیز تخصیص متناسب اعتبارات به انواع رشته های ورزشی است.

عضو هیئت مدیره باشگاه تراکتورسازی تبریز با تاکید بر اینکه استانداردهای دوگانه در ورزش باید رعایت شود، گفت: منظور از استانداردهای دوگانه این است که نباید بخشی از ورزش مورد حمایت و بخشی دیگر مورد غفلت مسئولان قرار گیرد ، مثلا برای برخی رشته ها پول زیادی خرج می شود و در برخی رشته ها حداقل هزینه ها نیز تامین نمی شود.

وی ادامه داد: به نظر من در بین رشته های ورزشی باید به تناسب پول و اعتبار تخصیص یابد و نباید در این خصوص تبعیض وجود داشته باشد. حمایت از نظر من باید در عمل و جدی باشد نه اینکه شعار حمایت کردن از ورزش را سر بدهیم.

عضو هیئت مدیره باشگاه تراکتورسازی تبریز یادآور شد: من معتقدم که در کنار سرمایه گذاری برای رشته هایی مثل فوتبال، باید بخشی از منابع مالی نیز به دیگر رشته ها اختصاص یابد تا ورزشکاران سایر رشته ها دچار مشکلات مالی نشوند.

سعیدی با بیان اینکه سلامت جامعه بر تحرک و ورزش افراد بستگی دارد، اظهار داشت: با این اوصاف هر مقداری که برای باشگاهها و یا پایگاههای ورزشی تسهیلات داده شود، باید تداوم داشته باشد و علاوه بر آن در محلات شهر باید مکانهای مناسبی در اختیار شهروندان گذاشته شود تا آنها بتوانند در محیطی ورزشی به فعالیتهای بدنی بپردازند.

وی گفت: امیدوارم در آینده ای نزدیک شاهد شکوفایی همه رشته های ورزشی در استان آذربایجان شرقی باشیم و ورزشکاران و تیمهای استان در همه مسابقات موفق و پیروز باشند.