سخنان رئیس جمهور درباره ظرفیت مرکز امور زنان فرافکنی است

زهره طبیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سابقه کاری خود در مرکز امور زنان و خانواده اظهارداشت: از این جهت که از نزدیک به مباحث مرکز امور زنان و خانواده آشنا هستم معتقدم این ساختار بسیار ضعیف، حاشیه ‌ای و با مسئولیت‌ها و توان حاشیه‌ای و بودجه بسیار اندک، نه به هیچ عنوان قادر است در مسایل کلان حوزه زنان وارد شود و ورود موثر داشته باشد، نه با بودجه‌ای که در اختیار دارد می‌تواند خدمات اجرایی به زنان ارایه کند.

رئیس جمهور درباره مرکز امور زنان و خانواده فرافکنی می کند

وی ادامه داد: درباره ظرفیت‌هایی که آقای رئیس جمهور درباره مرکز امور زنان و خانواده گفتند صحت ندارد. بارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم خدمت ایشان مطرح کردم که مرکز امور زنان فاقد ظرفیت‌ها و توانایی‌های لازم است. اگر دارای توانایی بود زمانی که بنده در این مرکز بودم از این ظرفیت‌ها استفاده می‌کردم. اما متاسفانه به اعتقاد من ظرفیت مرکز در حوزه قانون‌گذاری بسیار ناتوان و ضعیف است. به دلیل کمبود امکانات مالی در اجرا بسیار ضعیف است و به لحاظ ساختار، تشریفاتی است، یک بودجه ناچیز در اختیار یک عده از زنان گذاشته شده که سرگرم باشند و در جمهوری اسلامی این مطرح شود که زنان هم یک مجموعه‌ای دارند.

این کاندیدای نمایندگی مجلس نهم خاطرنشان کرد: اولین بازوان این مجموعه مشاوران امور بانوان در دستگاه های اجرایی هستند. این مشاوران مانند مسئولان امور تربیتی هستند و به هیچ عنوان بر مجموعه خود تاثیرگذار نیستند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال ما در برنامه پنجم توسعه، بحث پیوست فرهنگی در کنار طرح‌های عمرانی و صنعتی را مطرح کردیم انتظار داریم اگر یک مرکز صنعتی مانند عسلویه به وجود می‌آید، یک پیوست فرهنگی در کنار این پروژه بزرگ تاسیساتی وجود داشته باشد تا معضلات این ساختار صنعتی هم بررسی شود تا ساختار آن به لحاظ فرهنگی دچار آسیب نشود.

مرکز امور زنان باید به سازمان تبدیل شود

طبیب زاده گفت: معتقدم مرکز امور زنان و خانواده اصلاً قابلیت تبدیل به یک وزارتخانه را ندارد چون کارش فرا دستگاهی است و منحصر به یک دستگاه خاصی نیست. هر گوشه کار آن به یکی از دستگا‌ه‌ها مربوط می‌شود. باید سازمانی شکل گیرد که ریاست آن بر عهده معاون رئیس جمهور باشد. انتهای دولت نهم این پیشنهاد را ارایه کردم تا به پشتوانه مجلس اساسنامه این سازمان را تصویب کند و قدرت قانونی به آن دهد که ساختار بتواند به وزیران برخی امور را تکلیف کنند.

وی تصریح کرد: مشاور امور بانوان وقتی از طرف وزیر منصوب شود و مرکز امروز زنان هیچ نقشی در انتصاب نداشته باشد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که نسبت به امور بانوان از مرکز امور زنان و خانواده دستور گیرد. چاقو هیچگاه دسته خود را که نمی‌برد، این مشاور دستور خود را از وزیر می گیرد.

سخنان رئیس جمهور درباره ظرفیت مرکز امور زنان فرافکنی است

طبیب زاده گفت: اگر قرار بود وزیران دقیقاً‌ ملاحظات مسایل زنان را داشته باشند دیگر به امور مشاور بانوان نیاز نبود پس خلائی وجود دارد که نیاز به مشاور داریم اما اگر این مشاور از طرف وزیر معرفی می‌شود نقض غرض است بنابراین مشاور در دستگاه‌ها باید منصوب مرکز سازمان متبوع خودش باشد. اینکه گفته شود باید از ظرفیت مرکز امور زنان استفاده شود فرافکنی است. کدام ظرفیت؟ خوب است آقای رئیس جمهور ظرفیت‌ها را بگوید. مجموعه‌‌ای که حکم مشاورت دارد چه ظرفیتی دارد که بخواهد در حوزه زنان به شکل قوی عمل کند.

وی ادامه داد: یکی از ظرفیت‌های مهم بنده برای کاندیدا شدن در این دوره از انتخابات مجلس این است وقتی وارد مسایل اجرایی شدم به خصوص در حوزه زنان، احساس کردم وقتی در ارتباط با زنان متوجه معضلات آنان شده ام وظیفه دارم آنها را پیگیری کنم.

طبیب زاده با بیان اینکه در حوزه زنان نباید فرافکنی کرد، گفت: اگر زنان نماینده بخواهند تاثیرگذار باشند قطعاً در 5 سال آینده با اجرایی شدن قانون برنامه پنجم که 14 سند مربوط به امروز زنان در آن لحاظ شده است می توانیم مطالبات زنان را اجرایی کنیم. دولت‌ها هم نمی‌توانند از اجرای آن شانه خالی کنند چون در برنامه‌های توسعه آمده است هر دولتی با هر سلیقه بیاید موظف به اجرای اسناد برنامه توسعه کشور است.

لزوم پیگیری و اجرای 14 سند برای حل مشکل زنان

وی تاکید کرد: اگر 14 سند مربوط به حوزه زنان به طور دقیق پیگیری شود بسیاری از مشکلات زنان حل خواهد شد.

به گفته طبیب زاده تعمیق باورهای دینی زنان، تحکیم بنیان خانواده و تسهیل امر ازدواج، ارتقاء ‌و اصلاح وضعیت معیشت زنان، پیگیری از ظلم و آسیب‌های اجتماعی، سلامت زنان، اوقات فراغت زنان، آموزش زنان، پژوهش‌ های زنان، نحوه حضور زنان در عرصه بین‌المللی، تربیت مدیران زن و نخبه، اصلاح ساختار تشکیلات امور زنان در دستگاه‌های اجرایی، نظام جامع حقوقی زنان، سازمان‌دهی سازمان‌های مردم نهاد در حوزه زنان، توسعه عفاف و حجاب عنوان 14 سند مربوط به امور زنان است که باید مورد پیگیری قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تلاشم این است در صورت ورود به مجلس نهم، شعار ندهم، بلکه ببینم در عمل چه می‌توان کرد. من در کار اجرا متوجه شدم آنقدر مقدمات دست و پاگیر وجود دارد که قدرت ما نور کم است. شرط عقل این است به جای وعده و وعید تلاش کنم وضعیت 14 سند مشخص شود.

طبیب زاده گفت: تعدادی از این اسناد در دوره دولت نهم زمانی که من در مرکز امور زنان و خانواده بودم نوشته شده و تعدادی هم سفارش داده شده است که نوشته شود. البته تهیه تعدادی از این‌ها وظیفه وزارت ها است به عنوان مثال تهیه سند سلامت زنان بر عهده وزارت بهداشت است. من تقریباً‌ دو سال مکاتبه و تاکید کردم تهیه این سند وظیفه وزارت بهداشت است. وزارتخانه‌ها هیچکدام وظایفشان را در تهیه سند انجام ندادند. اگر قرار شود سندی نوشته و ابلاغ شود و دستگاه‌های اجرایی خود را موظف به اجرا ندانند، رفتن به مجلس هم بی‌فایده است.

رئیس سابق مرکز امور زنان و خانواده گفت: وظیفه خود را پیگیری این اسناد و میزان اجرای آنها می دانم. اگر هر سال 10 درصد محورهای مطرح شده در این اسناد اجرایی شود در 5 سال برنامه پنجم 50 درصد اسناد اجرایی می‌شود.