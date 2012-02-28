نظارت مجلس نهم جدی تر و قوی تر خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین روح الامینی عصر دو‌شنبه با حضور در دفتر جبهه ایستادگی در قزوین گفت: اعضای این جبهه از 13 سال پیش در عرصه‌های مختلف حضور داشتند و با نام جبهه ایستادگی بیش از یک سال است که همکاری خود را آغاز کرده اند.

وی اظهارداشت: تاکنون دفاتر جبهه ایستادگی در 28 استان فعال شده و 180 نفر نیز به عضویت آن در آمده اند و نگاه ما در جبهه ایستادگی فقط برای فعالیت‌های انتخاباتی نیست بلکه بعد از برگزاری انتخابات نیز فعالیت خواهیم کرد.

عضو جبهه ایستادگی در ادامه مشارکت گسترده مردم و توجه به کارآمدی مجلس آینده را از جمله مسائل مهم این دوره دانست و یادآورشد: میزان مشارکت مردم در انتخابات با توجه به وجود تهدید‌ها و تحریم‌های گسترده در شرایط فعلی نسبت به دوره‌های گذشته فرق کرده و بسیار مورد توجه است.

وی افزود: در دوره های گذشته شاهد مشارکت 50 تا 60 درصدی مردم بودیم که پیش ‌بینی می ‌شود این مشارکت در این دوره با توجه به تحریم و تهدید دشمنان بیشتر شود و بویِژه مسائل اخیر و همچنین فتنه سال 88 موجب شده دوست‌ داران انقلاب به دنبال این باشند تا با شرکت گسترده در انتخابات طراوات و شادابی انقلاب را به جهانیان نشان دهند.

روح الامینی با اشاره به عدم حضور چهره‌های اصلاح طلب در انتخابات این دوره گفت: منطقی بود چهره‌های شاخص اصلاح‌ طلب در این دوره حضور پیدا می کردند تا موجب شادی دشمن نمی شدند و حتی اگر رد صلاحیت می شدند بهانه ای بدست دشمن نداده بودند.

عضو جبهه ایستادگی ضریب مشارکت بالای مردم در انتخابات را موجب تأمین منافع ملی و مقابله با تحریم‌ها و تهدید‌ها توصیف کرد و شرکت در انتخابات را حداقل عمل لازم برای حفظ نظام برشمرد.

روح‌ الامینی با بیان اینکه عده‌ای از کاندیداهای مجلس نهم افراد با سابقه ‌ای بوده و دارای کارنامه هستند تصریح کرد: افراد به جای ارائه کارنامه برخی مسائل دیگر را در دستور کار قرار می‌دهند.

وی به شکل ‌گیری جبهه ایستادگی اشاره کرد و گفت: این جبهه از حدود 13 سال پیش با حضور افرادی که دارای سوابق 30 یا 35 ساله فعالیت در دوران قبل و بعد از انقلاب هستند و با دغدغه تداوم انقلاب تشکیل شد.

این فعال سیاسی یادآورشد: جبهه ایستادگی در صحنه‌های مختلف مانند مجلس و ریاست‌ جمهوری حضور پیدا کرده و بعد از اتمام انتخابات نیز به فعالیت خواهد پرداخت.

عضو جبهه ایستادگی با ابراز امیدواری از مشارکت بالای مردم در انتخابات بر این موضوع تأکید کرد که این انتخابات نقطه عطفی برای پوست ‌اندازی و ظهور و بروز جریان‌های سیاسی زیرمجموعه انقلاب اسلامی خواهد شد.

روح الامینی بیان کرد: تکریم روحانیت موجب حفظ استقلال کشور می شود زیرا مرجعیت و روحانیت از بازوان اصلی نظام و ولیات فقیه است که با حمایت از آن مسیر انقلاب منحرف نخواهد شد.

وی با مقایسه عملکرد مجالس قبلی اظهارداشت: عملکرد مجلس هفتم و هشتم نسبت به مجلس ششم درخشان تر و مطلوب تر است و مجلس هفتم در حوزه نظارت کارنامه درخشانی از خود به یادگار نگذاشته است.

این فعال سیاسی تصریح کرد: مجلس نهم در دهه چهارم انقلاب باید انسجام بیشتری داشته باشد و قوی تر عمل کند و در مسیر صیانت از آزادی ها و افزایش اقتدار خود برای ممانعت از زیادی خواهی کشورهای خارجی وارد میدان شود.

روح الامینی انتخابات را حق مردم به پاس نثار خون هزاران شهید در کشور دانست و گفت: هرکس در این انتخابات شرکت نکند خود را از حق قانونی محروم کرده و به آینده کشور هم آسیب زده است.

وی اظهارامیدواری کرد با مشارکت گسترده مردم انتخاباتی پرشور و سالم در کشور برگزار شود.