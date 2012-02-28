شرایط متناسب با حساسیت انتخابات فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار حجت الاسلام موسی پور، استاندار قم با وی، ضمن قدردانی از تلاش های انجام شده برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات مجلس شورای اسلامی، شرایط حساس ملی و بین المللی در برهه کنونی را مورد توجه قرار داد و گفت: باید همه شرایط، متناسب با حساسیت انتخابات پیش رو فراهم شود.



این مرجع تقلید یادآور شد: امیدواریم انتخابات پرشور و حماسی توام با آرامش در کشورمان و در استان قم برگزار شود و دشمنان اسلام و انقلاب هرچه بیشتر نسبت به توطئه های شوم خود برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی مایوس و دلسرد شوند.



سلامت انتخابات در قم تضمین شده است



استاندار قم نیز در ادامه این دیدار با بیان اینکه تمامی مراحل اجرایی انتخابات در استان قم از ابتدا تا کنون در چارچوب قانون و با کمال آرامش پشت سر گذاشته شده است، اظهار داشت: با ساز و کارهای قانونی پیش بینی شده برای حضور ناظران و بازرسان و نمایندگان کاندیداها و از سوی نهادهای نظارتی در شعب اخذ رأی، سلامت انتخابات تضمین شده است.



پیش بینی مشارکت 70 درصدی مردم قم در انتخابات



حجت الاسلام محمدحسین موسی پور با اشاره به نظرسنجی های انجام شده شده تاکنون مبنی بر حضور بیش از 70 درصد مردم در انتخابات تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی کشورمان، برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در 12 اسفندماه، از اهمیت و حساسیت مضاعفی برخوردار است.



وی در ادامه افزود: معاندان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی برای دلسرد کردن مردم و کم کردن مشارکت در برگزاری انتخابات مجلس توطئه‌ها و دسیسه‌های بی شماری را طراحی کرده اند، اما حضور پرشور و حماسی مردم این نقشه های شوم را خنثی می سازد.



استاندار قم یادآور شد: با برنامه ریزی ها و اقدامات گسترده، همه شرایط و زمینه ها برای برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فراهم آمده و امیدواریم مردم بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی با حضور حماسی خود در انتخابات، کشورمان را از توطئه های دشمنان مصون سازند.