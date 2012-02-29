حضور مردم امید بخش خواهد بود/ذره ای از اصول خود عقب نشینی نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است: سی امین انتخابات جمهوری اسلامی ایران فرارسید انتخاباتی که نه تنها برای بار دیگر سرنوشت کشور را رقم خواهد زد بلکه امید بخش پایداری اسلامی در منطقه خواهد بود.

این بیانیه بااشاره به شاخص هایی چون صداقت، تدین، مردم محوری و ولایت مداری در این انتخابات تاکید دارد و آورده است: امروز که ایران اسلامی بر قله های رفیع علم، فناوری و اقتدار جهانی ایستاده است، نماینده ای می خواهد، ولایت‌مدار، کارآمد، خردورز، تبری از جریان فتنه، عدم وابستگی به کانون‌های قدرت و ثروت.

در ادامه این بیانیه بر توانمندی های جوانان و نوجوانان دهه چهارم انقلاب تاکید کرده و می افزاید: جوانان متعهد و متخصص ایرانی در عرصه های بزرگ علمی موفقیت های چشمگیری کسب کرده و توانسته اند در سطح بین الملل جایگاه والایی را برای ایران اسلامی بدست آورند.

روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در این بیانیه، مهم‌ترین ویژگی‌هایی یک نماینده توانمند را برخوردار از پشتوانه بالای رأی مردم ذکر کرد و افزود: آحاد مردم ایران اسلامی با بصیرت و شعور سیاسی خود نمایندگانی را به مجلس بفرستند که از پشتوانه بالای رای برخوردار بوده و با قدرت وارد مجلس شوند.

این بیانیه همچنین جمهوری اسلامی را تجلیگاه حاکمیت خداوند بر جهان ذکر کرده و آورده است: این انقلاب با رهبریهای داهیانه مقام معظم رهبری توانسته ادامه دهنده راه روشن شهدا و امام شهدا باشد.

در ادامه این بیانیه، بر پایبندی مردم این مرزوبوم بر اصول و آرمانهای انقلاب تاکید شده و افزوده است: این ملت ذره ای از اهداف، اصول و مکتب خود عقب نشینی نخواهد کرد.

روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پایان بیانیه از ملت شهید داده در راه انقلاب و کشور پهناور ایران اسلامی خواسته است تا با حضور در پای صندوق های رای علاوه بر آنکه تجدید پیمان با آرمان‌های امام و شهداست، لبیک دیگری به ندای رهبر معظم انقلاب و خاری در چشم دشمنان این مرز و بوم باشند و به استکبار جهانی برای باری دیگر بفهمانند که تا ایران و ایرانی است نخواهد گذاشت پرچم اسلام بر زمین بیافتد.