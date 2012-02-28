طرح ۱۲۰ روز انس با قرآن کریم در چالوس اجرا می شود

محمد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح بزرگ که از 18 اسفند 90 الی نیمه شعبان 91 اجرا می شود، به نیت شادی دل مولا و تعجیل در ظهورش و آماده شدن دلها و لایق شدن برای ظهور آن حضرت است.



وی در خصوص جزئیات بیشتر این طرح اظهار داشت: این طرح فراخوانی بزرگ و کم نظیر در نوع خود بوده که هر شرکت کننده روزی یک جز از قرآن کریم را تلاوت می کند و علاوه بر آن در پایان طرح ، در ختم جمعی قرآن کریم مشارکت کرده است.



شریفی ادامه داد: هر روز همزمان با ختم هر جز در وبلاگ WWW.NAZREABASALEH.BLOGFA.COm به تفسیر آن پرداخت می شود.



وی تصریح کرد: اگر هر داوطلب روزی به هر دلیل نتوانست حزب مربوط به آن روز را بخواند حتما از کسی بخواهد در همان روز آن حزب را به جای وی خوانده تا در ختم روزانi گروه خللی وارد نشود.



رئیس ارشاد چالوس افزود: در صورت تمایل می توان برای کامل شدن ختم شخصی خود آن حزب را بخواند.



وی در پایان بیان داشت: از عموم افراد برای مشارکت در این طرح دعوت بعمل می شود.



شریفی بر لزوم خبررسانی این طرح از اهم وظایف افراد مطلع اشاره و ابراز امیدواری کرد: از انوار قدسیه این حرکت در زندگی و جانمان جاری شود و در زمره منتظران آن حضرت قرار گیریم.