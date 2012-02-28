به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس اسکندری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ساماندهی مساجد بین راهی و در مسیر زائر که با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف در سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای قم در جذب مسافر اظهار داشت: وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران، حوزه علمیه، مراجع عظام تقلید و اماکن تاریخی در قم موقعیت این شهر را در بین همه شهرهای کشور ممتاز کرده است از این رو در برخی از مناسبتها شاهد حضور خیل عظیم جمعیت در این شهر هستیم.
وی اضافه کرد: سالانه میلیونها مسافر و زائر از سراسر کشور و کشورهای مختلف جهان وارد قم میشوند، بنابراین امکانات و خدماتی که در مسیر زائران ارائه میشود باید در خور شان باشد.
حجتالاسلام اسکندری مساجد بین راهی و در مسیر زائران را یکی از مهمترین مراکزی دانست که نیاز به ساماندهی دارند و در این زمینه اظهار داشت: بسیاری از مساجد بین راهی و در مسیر زائران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند و ممکن است نارضایتی مسافران را در پی داشته باشد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم افزود: مساجد آبروی اسلام و جامعه اسلامی و نظام اسلامی است که محیط آن باید آبرومندانه باشد چراکه اگر فضای مساجد مناسب نباشد نه تنها در دیگران رغبت ایجاد نمیکند بلکه باعث بیرغبتی نمازگزاران برای حضور در این اماکن میشود.
وی تاکید کرد: هر چند که سازمان تبلیغات اسلامی استان اقدام به تعویض مهرها، قرار دادن جا مهری، تهیه قرآن و مفاتیح و نصب قفسه کتاب و... در برخی از مساجد بین راهی و در مسیر زائر کرده است اما اموری همچون رنگآمیزی شبستان مساجد، شست و شوی فرشها، تعویض فرشهای کهنه و... نیاز به مشارکت سایر دستگاههای استان دارد.
حجتالاسلام اسکندری اظهار امیدواری کرد که با همکاری سایر دستگاههای استان، مساجد بین راهی و در مسیر زائر به اماکن مطلوب و در خور شأن مسافران و زائران تبدیل شود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم از ساماندهی مساجد بینراهی و در مسیر زائران در آستانه تعطیلات نوروزی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس اسکندری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ساماندهی مساجد بین راهی و در مسیر زائر که با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف در سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای قم در جذب مسافر اظهار داشت: وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران، حوزه علمیه، مراجع عظام تقلید و اماکن تاریخی در قم موقعیت این شهر را در بین همه شهرهای کشور ممتاز کرده است از این رو در برخی از مناسبتها شاهد حضور خیل عظیم جمعیت در این شهر هستیم.
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